Milan, Endrick transferi için harekete geçti

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Milan, Endrick transferi için harekete geçti

İtalya’nın Milan kulübü, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Real Madrid forması giyen yetenekli Brezilyalı futbolcu Endrick’i kadrosuna katmaya çalıştı. Fabrizio Romano’nun haberine göre kulübün sahibi Gerry Cardinale, bu transfer için bizzat görüşmelere başladı ve oyuncunun menajerleri ile Madrid ekibinin yönetimiyle iletişime geçti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Rossoneri’nin teknik direktörü ve yönetimi, Christian Pulisic’e destek olacak ve forvet hattının arkasında oynayabilecek çok yönlü, yaratıcı bir oyuncu arıyor. Milan yönetimi, transfer piyasasını hareketlendirmek amacıyla özellikle genç Brezilyalı forvete odaklandı ve oyuncuyu kiralama seçeneklerini değerlendirdi.

Real Madrid ve futbolcunun yanıtı

Ancak Madrid kulübü ve futbolcunun kendisi, kiralık gönderme seçeneğini şu an için kesin bir dille reddetti. Endrick, Real Madrid’deki yeri için mücadele etmek istediğini belirtti ve bu kararını kulüp yönetimine iletti. Daha önce Roma da genç forvetle ilgilenmişti ancak Brezilyalı futbolcu bu teklifi de reddetmişti.

Transfer henüz gerçekleşmemiş olsa da bu girişim gelecekte sonuç verebilir. Real Madrid’in hücum hattında yeterince geniş bir oyuncu havuzu bulunmasına rağmen, önümüzdeki aylarda veya kış transfer döneminde durumun değişmesi ihtimali göz ardı edilmiyor. Böyle bir gelişme yaşanırsa hem futbolcu hem de kraliyet kulübü Milan seçeneğini ciddi şekilde değerlendirmeye hazır olabilir.

Milan’daki değişiklikler ve planlar

İtalyan devi yalnızca Endrick’in transferiyle değil, diğer futbolcuların transferleri ve ayrılıklarıyla da aktif şekilde ilgileniyor. Kulüp, kadroyu dengelemek ve sezon boyunca istikrarlı sonuçlar almak için çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Özellikle hücum hattındaki rekabeti artırmak, takımın öncelikli hedeflerinden biri olmaya devam ediyor.

Goal.com’un haberine göre Milan yönetimi gelecekte de transfer piyasasında aktif olacak ve uygun bir fırsat doğması hâlinde genç yıldızları kadroya katma çalışmalarını sürdürecek. Şimdilik ise takım, sezon başında belirlenen hedeflere ulaşmaya odaklanıyor.

MilanEndrickReal MadridTransferSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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