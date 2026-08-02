Endrick, Real Madrid'den Ayrılabilir

·58·Spor
Endrick, Real Madrid'den Ayrılabilir

Real Madrid'in hücum hattını güçlendirmek amacıyla Levante'den Carlos Espí'yi kadrosuna katması, yetenekli Brezilyalı forvet Endrick'in geleceğini tehlikeye attı. Fichajes'in haberine göre, genç futbolcu mevcut transfer döneminde takımdan geçici olarak ayrılmayı ve kiralık gitme seçeneğini ciddi şekilde düşünmeye başladı. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Hatırlatmak gerekir ki Endrick, yaz aylarında Fransa'nın Lyon takımındaki başarılı kiralık döneminin ardından kulübüne büyük umutlarla dönmüştü. Asıl amacı, teknik direktör José Mourinho yönetiminde ilk 11'de yer almak ve yıldız forvet Kylian Mbappé ile rekabete girmekti. Ancak kulüp yönetiminin transfer pazarındaki aktif hamleleri durumu kökten değiştirdi.

Carlos Espí'nin Transferi ve Yeni Rekabet

Real Madrid, Levante'nin 25 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek Carlos Espí transferini bitirdi. Geçen sezon La Liga'da 27 maçta 13 gol atan 1.94 boyundaki forvet, kulüple 2031 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.

Carlos Espí'nin fiziksel özellikleri ve boyunun uzunluğunun Mourinho'nun taktik anlayışına çok uygun olması bekleniyor. Bu durum, Mbappé ile birlikte sahada yer almayı veya ana yedek oyuncu olmayı planlayan genç Endrick için büyük bir darbe oldu.

Lyon'daki Başarı ve Belirsiz Gelecek

Geçen sezonun ikinci yarısında Lyon formasını kiralık olarak giyen Endrick, 21 karşılaşmada 8 gol atıp 8 de asist yapmıştı. Her 102 dakikada bir skor katkısı vermesi Madrid ekibinin teknik direktörünü ikna etmeliydi, ancak kulüp yönetimi genç forveti derhal ilk 11 için yeterli bulmadı.

Şu anda Endrick ve temsilcileri, duruma netlik kazandırmak amacıyla kulüp yönetimiyle görüşmeler yürütüyor. Geçen sezonu kupa kazanamadan tamamlayan Eflatun-Beyazlılar kadrolarını kökten yenilemeye devam ederken, Brezilyalı futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

EndrickReal MadridCarlos EspíJosé MourinhoLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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