Real Madrid, genç forvet Carlos Espí'yi kadrosuna kattı

·67·Spor
Real Madrid, genç forvet Carlos Espí'yi kadrosuna kattı

Real Madrid, yaz transfer dönemi kapsamında beşinci transferini resmiyete kavuşturdu ve İspanyol futbolunun yetenekli genç forvetlerinden biri olan Carlos Espí ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Levante forması giyen 21 yaşındaki futbolcu, eflatun-beyazlı kulüp ile 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli olan beş yıllık anlaşmaya imza attı. Bu transfer, takımın gelecekteki hücum hattını daha da güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Transfer piyasasında ve medyada çok fazla adı geçmemiş olsa da Carlos Espí, kısa süre içinde Santiago Bernabéu Stadyumu'nda güven duyulan umut vadeden bir hücum projesine dönüştü. Aslında bu beklenmedik bir hamle deðildi. Real Madrid scoutları, İspanyol futbolcunun maçlarını aylarca dikkatle takip etmiş ve onun İspanyol futbolundaki en net klasik forvet seçeneklerinden birine dönüştuğünü kaydetmişti.

Klasik forvet profili ve fiziksel üstünlük

ixbt.com ve diğer spor kaynaklarının bilgilerine göre Carlos Espí, modern futbolda nadir kalmaya başlayan geleneksel forvet, yani ceza sahası içinde oynamayı seven merkezî santrfor tipine giriyor. Kendine has fiziksel özellikleri ve hücumdaki doğal sezgisi, Madrid ekibinin dikkatini çeken temel faktörlerden biri oldu.

Tam adı Carlos Espí Escrivá olan genç futbolcu, 24 Temmuz 2005 tarihinde Valensiya iline bağlı Tavernes de la Valldigna kasabasında dünyaya geldi. Halihazırda 21 yaşında olan forvet, devasa fiziksel özellikleriyle diğerlerinden ayrılıyor. Özellikle boyunun tam 1,94 metre olması, ona santrfor pozisyonunda rakiplerine karşı hava toplarında büyük bir üstünlük sağlıyor.

Gelecek için stratejik bir adım

Real Madrid yönetimi ve teknik heyeti bu futbolcuya yalnızca bir yedek seçenek olarak değil, gelecekte takımın ana hücum hattını sırtlayabilecek potansiyelli bir isim olarak bakıyor. Kulübün genç oyuncu politikasına dayanarak gerçekleştirilen bu transferin önümüzdeki yıllarda meyvesini vermesi bekleniyor.

Günümüz futbol dünyasında klasik merkezî forvetlerin eksikliği hissedilirken, Carlos Espí gibi fiziksel olarak güçlü ve çok yönlü yeteneklere sahip bir oyuncuyu kadroya katmak Real Madrid için stratejik açıdan doğru bir karar oldu. Futbolcunun yeni takımında nasıl bir performans sergileyeceği ve seviyesini ne kadar hızlı yükselteceği taraftarlar ile uzmanlar tarafından yakından takip edilecek.

Real MadridCarlos EspíTransferlerİspanya LigiLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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