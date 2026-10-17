Espanyol - Atl. Madrid: kadrolar ve canlı anlatım

·17·Spor
Espanyol - Atl. Madrid: kadrolar ve canlı anlatım

İspanya La Liga kapsamındaki Espanyol - Atl. Madrid karşılaşması 17 Ekim, 17:00'de (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında olaylar canlı anlatımda güncellenecektir.

Espanyol ilk 11'i: 1. Fortuno A., 6. Cabrera L., 16. Drkušić V., 23. El-Hilali O., 8. Exposito, 9. Fernandez R., 28. Hernandez J., 21. Hinojo R., 10. Lozano P., 5. Riedel K., 15. Zaragoza B.

Espanyol teknik direktörü: Gonzalez M.

Atl. Madrid ilk 11'i: 13. Oblak J. (kaptan), 8. Barrios P., 15. David J., 17. Gansko D., 23. Hjulmand M., 7. Lee Kang-in, 11. Lookman A., 30. Martinez D., 18. Pubill M., 21. Romero C., 20. Simeone G.

Atl. Madrid yedekleri: 19. Alvarez J., 10. Baena A., 46. Castillo J., 27. Dominguez J., 22. Grimaldo A., 24. Le Normand R., 14. Llorente M., 4. Mendoza R., 1. Musso J., 16. Ortiz A., 9. Sörloth A., 3. Vargas O.

Atl. Madrid teknik direktörü: Simeone D.

EspanyolAtl. MadridLa LigaİspanyaFutbol
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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