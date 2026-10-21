Real Madrid - RB Leipzig: Kadrolar ve canlı anlatım

·7·Spor
Real Madrid - RB Leipzig: Kadrolar ve canlı anlatım

Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Real Madrid - RB Leipzig karşılaşması 22 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.

Real Madrid ilk 11'i: 1. Courtois T., 8. Valverde F. (kaptan), 4. Huijsen D., 22. Rüdiger A., 18. Carreras A., 6. Camavinga E., 20. Silva B., 15. Güler A., 5. Bellingham J., 7. Vinícius Júnior, 10. Mbappé K.

Real Madrid yedekleri: 12. Alexander-Arnold T., 17. Cucurella M., 21. Díaz B., 25. Diomande I., 24. Dumfries D., 3. Éder Militão, 9. Endrick, 19. Espi K., 16. Konaté I., 13. Lunin A., 27. Pitarch T., 14. Tchouaméni O.

Real Madrid teknik direktörü: Mourinho J.

RB Leipzig ilk 11'i: 26. Vandevoordt M., 17. Baku R., 4. Orbán W., 23. Lukeba C., 22. Raum D. (kaptan), 21. El-Aynaoui N., 13. Seiwald N., 10. Gruda B., 28. Nkunku C., 7. Nusa A., 40. Rômulo Cardoso.

RB Leipzig yedekleri: 11. Bakayoko J., 6. Banzuzi E., 14. Baumgartner C., 3. Esteve M., 35. Finkgräfe M., 27. Gomis T., 39. Henrichs B., 16. Klostermann L., 2. Koné A., 30. Maksimović A., 1. Nieuwland O., 20. Reitz R.

RB Leipzig teknik direktörü: Demichelis M.

Real MadridRB LeipzigŞampiyonlar LigiFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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