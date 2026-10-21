Real Madrid - RB Leipzig: Kadrolar ve canlı anlatım
Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Real Madrid - RB Leipzig karşılaşması 22 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Real Madrid ilk 11'i: 1. Courtois T., 8. Valverde F. (kaptan), 4. Huijsen D., 22. Rüdiger A., 18. Carreras A., 6. Camavinga E., 20. Silva B., 15. Güler A., 5. Bellingham J., 7. Vinícius Júnior, 10. Mbappé K.
Real Madrid yedekleri: 12. Alexander-Arnold T., 17. Cucurella M., 21. Díaz B., 25. Diomande I., 24. Dumfries D., 3. Éder Militão, 9. Endrick, 19. Espi K., 16. Konaté I., 13. Lunin A., 27. Pitarch T., 14. Tchouaméni O.
Real Madrid teknik direktörü: Mourinho J.
RB Leipzig ilk 11'i: 26. Vandevoordt M., 17. Baku R., 4. Orbán W., 23. Lukeba C., 22. Raum D. (kaptan), 21. El-Aynaoui N., 13. Seiwald N., 10. Gruda B., 28. Nkunku C., 7. Nusa A., 40. Rômulo Cardoso.
RB Leipzig yedekleri: 11. Bakayoko J., 6. Banzuzi E., 14. Baumgartner C., 3. Esteve M., 35. Finkgräfe M., 27. Gomis T., 39. Henrichs B., 16. Klostermann L., 2. Koné A., 30. Maksimović A., 1. Nieuwland O., 20. Reitz R.
RB Leipzig teknik direktörü: Demichelis M.
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