Böylece Real Madrid, ilk dakikalarda yediği gole rağmen maçı lehine çevirdi ve üç önemli puanın sahibi oldu.

İkinci yarıda Real Madrid sözünü söyledi. 65. dakikada Jude Bellingham gol atarak takımına beraberliği getirdi. Maçın 84. dakikasında ise Carlos Espi rakip fileleri havalandırarak galibiyet golünün sahibi oldu.

Bunun ardından Madrid ekibi skoru eşitlemek için rakip kalede baskıyı artırdı. Ancak ilk yarıda skor değişmedi.

Madrid'deki karşılaşma ev sahibi ekip için beklenmedik bir senaryoyla başladı. Celta Vigo, henüz 5. dakikada Pablo Duran'ın golüyle öne geçerek Real Madrid'i zor durumda bıraktı.

İspanya La Liga'nın 2026/2027 sezonu 13. haftasından bir dizi karşılaşma sona erdi. Haftanın merkez maçında Real Madrid, Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti. Sevilla ile Real Betis arasındaki şehir derbisi ise son dakikalarda gelen golle beraberlikle sonuçlandı.

İspanya Ligi'nin 13. haftasında Real Madrid, kendi sahasında Celta Vigo karşısında irade göstererek kazandı. Konuk ekip maçın başında öne geçse de, Jude Bellingham ve Carlos Espi'nin golleri Madrid ekibine önemli bir galibiyet getirdi. Sevilla derbisinde ise kazanan çıkmadı.

Sevilla derbisinde kazanan son dakikada belli olmadı

Sevilla — Real Betis 1-1

Haftanın en ilgi çekici maçlarından biri Sevilla şehrinde oynandı. Şehrin iki ezeli rakibi Sevilla ve Real Betis karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 49. dakikada konuk ekipte forma giyen Antoni golü atarak Betis'i öne geçirdi.

Sevilla mağlubiyeti kabul etmedi ve son dakikalara kadar rakip kalede gol aradı. Çabaları 90. dakikada sonuç verdi: Kike Salas skoru eşitleyerek takımını mağlubiyetten kurtardı.

Sonuç olarak Sevilla derbisi 1-1 sona erdi. Her iki takım da birer puanla yetindi.

Alaves ilk dakikadan itibaren üstünlüğü ele aldı

Alaves — Deportivo 3-1

Alaves, kendi sahasında Deportivo karşısında net bir galibiyet aldı. Ev sahibi ekip maça çok aktif başladı ve Angel Perez'in ilk dakikada attığı golle öne geçti.

40. dakikada Nahuel Tenaglia farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda Lucas Boye de gol atarak Alaves'in üstünlüğünü pekiştirdi.

Konuk ekip ise ancak maçın sonuna doğru cevap verebildi. 89. dakikada Denis Suarez golü kaydetti ancak bu Deportivo'nun mağlubiyetten kurtulmasına yetmedi — 3-1.

Valencia deplasmanda tek golle kazandı

«Rayo Vallecano» — Valencia 0-1

Valencia, Rayo Vallecano deplasmanında zorlu bir galibiyet aldı. Maçtaki tek gol 40. dakikada geldi. Kopete kendi kalesine gol attı ve bu öz gol konuk ekibe üç puan getirdi.

Kalan sürede skor değişmedi. Valencia deplasmanda önemli bir galibiyete imza attı.

Espanyol, Bilbao'dan üç puanla döndü

«Athletic Bilbao» — Espanyol 0-1

Haftanın bir diğer maçında Espanyol, deplasmanda Athletic Bilbao'yu mağlup etti. Karşılaşmadaki tek gol 65. dakikada Roberto Fernandez tarafından atıldı.

Bilbao ekibi kendi sahasında skoru eşitlemeye çalışsa da rakip savunmayı aşamadı. Sonuç olarak Espanyol tek gollü galibiyeti korudu.

La Liga 13. hafta diğer sonuçları

Karşılaşma Skor Athletic Bilbao — Espanyol 0-1 Alaves — Deportivo 3-1 Rayo Vallecano — Valencia 0-1 Sevilla — Real Betis 1-1 Real Madrid — Celta Vigo 2-1

Real için önemli üç puan

13. haftadaki sonuçlar arasında Real Madrid'in iradeli galibiyeti özel bir dikkat çekti. Madrid ekibi maça mağlup başlamasına rağmen durumu değiştirmeyi başardı.

Sevilla derbisinde ise her iki takım da galibiyete yakın olsa da sonunda beraberliğe razı oldu. La Liga'daki sonraki haftalar, şampiyonluk ve Avrupa kupaları mücadelesinde nelerin değişeceğini gösterecek.