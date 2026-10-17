90. dakikada dram: Atlético, Barcelona'da Espanyol'u mağlup etti
İspanya La Liga'nın 9. haftasında Madrid ekibi Atlético kulübü, Barcelona deplasmanında Espanyol ile karşılaştı ve dramatik geçen mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşma boyunca ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak etkili ataklar geliştirmeye çalıştı. Ancak Madrid temsilcisi savunmada hata yapmayarak Jan Oblak'ın koruduğu kalesini gole kapattı ve son dakikalarda rakibini cezalandırdı.
90. dakikada çözüm: Álvarez'in asisti ve Baena'nın golü
Maçın kaderi son saniyelerde belli oldu:
Ev sahibinin baskısı: Espanyol maç boyunca inisiyatifi ele almaya çalışarak birçok tehlikeli pozisyon yarattı ancak 'Matraschilar' savunması hata yapmadı;
Belirleyici kombinasyon: 90. dakikada Atlético'nun hızlı atağı golle sonuçlandı; Arjantinli forvet Julián Álvarez'in şık pasında Álex Baena topu ağlara göndererek Madrid ekibine altın değerinde üç puanı getirdi.
Maç raporu:
La Liga. 9. Hafta
Espanyol — Atlético 0:1
Gol: Baena (90).
Espanyol: Fortuno, Drkushich, El-Hilali, Ridel, Inoxo, Cabrera, Esposito, Hernandez, Lozano, Zaragoza, Roberto Fernandez.
Atlético: Oblak, Pubil, Romero, Gansko, Martinez, J. Simeone, Lookman, Hjulmand, Barrios, David, Lee Kang-in.
Madrid ekibi zorlu deplasmanda karakter ortaya koyarak lig liderlerini takibini sürdürüyor.
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