İsmailov 0-0’ın ardından: «Güçlü kadro galibiyet garantisi değil»

Süper Lig lideri Neftçi Semerkant’ta iki puan kaybetti. Ferganalılar, 15. haftanın merkezi maçında Dinamo ile 0-0 berabere kaldı ancak takımın teknik direktörü Islombek İsmailov sonucu yalnızca forvetlerin hatalarıyla açıklamadı.

İsmailov, güçlü bir kadroya sahip olmanın herhangi bir rakibi otomatik olarak mağlup etmek anlamına gelmediğini belirtti. Teknik direktör, Dinamo’nun genç futbolcularını özellikle överek, dünya şampiyonu İspanya’nın bile Cabo Verde’yi yenemediğini örnek gösterdi.

Ataklar vardı, yalnızca gol eksikti

Semerkant’ta oynanan 15. hafta maçında iki takım da gol atmak için fırsatlar yarattı. Ancak atakların hiçbiri golle sonuçlanmadı ve resmi skor tabelasında 0-0 kaldı.

Islombek İsmailov maçın ardından oyunun genel temposundan memnun olmadığını değil, temel eksikliğin son vuruşlarda yaşandığını söyledi.

«İki takımın da hücum futbolu sergilediğini herkes biliyor. Her iki tarafta da yeterince atak ve gol pozisyonu vardı, yalnızca maçta gol eksikti. Hatalarımızı analiz edeceğiz».

Bu beraberlik Neftçi için sezonun sıradan bir puanı değil. Lider konumundaki takımdan her maçta galibiyet bekleniyor. Bu nedenle pozisyonlar üretilmesi olumlu bir gösterge olsa da bunların gole çevrilememesi, teknik heyetin analizindeki başlıca konu olmaya devam edecek.

«Güçlü kadroya sahip olmak herhangi bir rakibi yeneceğiniz anlamına gelmez»

Basın toplantısında İsmailov’a Neftçi’nin tanınmış ve deneyimli kadrosunun bu kez beklenen sonucu verememesi hakkında soru soruldu.

Teknik direktör ise takımları yalnızca futbolcuların isimleri veya kadro değeri üzerinden karşılaştırmanın doğru olmadığını vurguladı.

«Güçlü bir kadroya sahip olmanız, istediğiniz rakibi mağlup edebileceğiniz anlamına gelmez».

Bu sözler Semerkant’taki maçın temel sonucunu da ortaya koyuyor. Neftçi deneyim ve bireysel yetenek açısından üstün görünebilir ancak Dinamo disiplinli oynayarak liderin rahat bir futbol sergilemesine izin vermedi.

Güçlü bir kadro, futbolcunun bir pozisyonda doğru karar verme ihtimalini artırır. Ancak galibiyet için takım oyunu, rakibin direncine uyum sağlamak ve yaratılan fırsatları gole çevirmek de gerekir.

İsmailov Dinamo’nun gençlerini övdü

Neftçi’nin teknik direktörü Semerkant ekibinin kadrosunu zayıf bulmadığını açıkça söyledi. Deneyimli Bahodir Nasimov’un yanı sıra Dinamo’nun bazı genç ve hücumcu futbolcularına da özellikle değindi.

Teknik direktör şu oyuncuların adını verdi:

Firdavs Abdurahmonov;

Oybek O‘rmonjonov;

Behruzbek Obloqulov;

Anvarjon Hojimirzayev.

İsmailov’a göre ilk üç futbolcu henüz geniş kitleler tarafından pek tanınmıyor olabilir ancak kendi yaş kategorilerinde Özbekistan’ın en yetenekli oyuncuları arasında yer alıyorlar.

Anvarjon Hojimirzayev ise teknik direktör tarafından kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren futbolcu olarak değerlendirildi.

«Bu gençler henüz çok tanınmıyor ancak Dinamo’nun gençleri bu yaşta Özbekistan’daki en iyiler arasında sayılır».

Bu övgü, 0-0’lık skoru yalnızca Neftçi’nin şanssızlığıyla açıklamanın doğru olmadığını gösteriyor. İsmailov, rakibin de kaliteli futbol oynadığını ve birçok gol pozisyonu bulduğunu kabul etti.

İspanya ve Cabo Verde örneği neden verildi?

İsmailov düşüncesini açıklamak için 2026 Dünya Kupası’ndaki en şaşırtıcı sonuçlardan birini örnek gösterdi.

İspanya Millî Takımı, Cabo Verde karşısındaki grup maçına büyük üstünlüğe sahip favori olarak çıktı ancak karşılaşmayı 0-0 tamamladı. FIFA da bu maçta Cabo Verde’nin düzenli savunmasını ve kaleci Vozinya’nın performansını özellikle kaydetti.

«Bunu, Dünya Kupası’nda İspanya’nın Cabo Verde’yi mağlup edememesinden görebilirsiniz».

Teknik direktörün benzetmesindeki temel fikir şu: futbolda kâğıt üzerindeki üstünlük skoru önceden belirlemez.

Maç Favori Sonuç İspanya — Cabo Verde İspanya 0-0 Dinamo — Neftçi Neftçi 0-0

Elbette millî takımlar ile kulüplerin maçlarını doğrudan karşılaştırmak mümkün değil. Ancak her iki karşılaşmada da daha ünlü takımın topa ve bölgesel üstünlüğe sahip olmasına rağmen bunu gole çevirememesi, teknik direktörün verdiği örneğin anlamını açıklıyor.

Lider olarak oynamanın görünmez baskısı

İsmailov’un bir diğer önemli görüşü, puan tablosunun zirvesinde yer almanın takıma ek baskı yüklediği yönündeydi.

«Şampiyon gibi mücadele etmek ve puan tablosunun zirvesinde yer almak zor».

Lider sahaya çıktığında rakip ona sıradan bir lig maçındaki gibi yaklaşmaz. Futbolcular daha fazla çaba gösterir, savunmada daha dikkatli oynar ve favoriden puan almayı özel bir başarı olarak görür.

Neftçi ise her maçta:

inisiyatifi eline almak;

kalabalık savunmayı aşmak;

rakibin kontra ataklarını kontrol etmek;

şampiyonluk adayına yakışır bir sonuç almak

zorunda olduğu bir durumda bulunuyor.

Bu baskı, skor uzun süre açılmadığında daha da artar. Takım acele etmeye başlar, paslardaki isabet oranı düşer ve hücumcular daha uygun bir karar vermek yerine daha hızlı şut çekmeye çalışabilir.

Dinamo’nun kaybedecek hiçbir şeyi yoktu

İsmailov rakibin psikolojik durumuna da dikkat çekti. Ona göre Dinamo, lidere karşı büyük bir baskı olmadan sahaya çıktı.

«Bugün Dinamo’nun kaybedecek hiçbir şeyi yoktu, kötü oynamadılar. Dinamo’nun da birçok gol pozisyonu oldu».

Semerkant ekibi için böyle bir maçta temel görev, kendi yeteneklerini göstermek ve şampiyonluk adayı rakibe layıkıyla direnmekti. Galibiyet büyük bir başarı, beraberlik ise olumlu bir sonuç olurdu. Mağlubiyet ise favoriye karşı beklenmedik sayılmazdı.

Neftçi’nin durumu ise tamamen farklıydı: takımdan yalnızca galibiyet bekleniyordu. Bu nedenle benzer koşullardaki baskı iki tarafı farklı şekilde etkiledi.

Beraberlik sonrası çıkarılacak temel ders

Islombek İsmailov basın toplantısında futbolcularını sert şekilde eleştirmedi. Rakibin gücünü kabul etti ve yaratılan fırsatların takım oyununda içerik bulunduğunu gösterdiğini vurguladı.

Ancak Neftçi’nin çözmesi gereken konu açık:

Atakları kaliteli şekilde sonuçlandırmak. Gol gelmediğinde sabrını kaybetmemek. Rakibin genç ve az tanınan futbolcularını yeterince değerlendirmek. Liderlik baskısı altında bile oyun planını korumak. Pozisyon sayısını değil, verimliliğini artırmak.

Semerkant’taki 0-0, Neftçi’nin zayıf olduğu anlamına gelmiyor. Ancak bu sonuç, Süper Lig’de hiçbir maçın önceden kazanılmadığını bir kez daha gösterdi.

Fergana kulübü şampiyonluk mücadelesini sürdürmek istiyorsa, bu tür zorlu deplasmanlarda yarattığı bir veya iki fırsatı gole çevirmeli. Çünkü sezon sonunda şampiyonu yalnızca farklı galibiyetler değil, gol atılamayan günlerde kaybedilen puanlar da belirler.

Sizce Neftçi’nin Semerkant’ta en çok neye ihtiyacı vardı: isabet mi, sabır mı yoksa hücumdaki yeni fikirler mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal ağlarda spor tutkunlarıyla paylaşın!