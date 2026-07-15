Abramov'un takımı geri dönüş yaptı: Dinamo, Shurtan'ı mağlup etti

Fotoğraf: Dinamo PFK

Semerkant'ın Dinamo takımı, Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını galibiyetle sürdürdü. Vadim Abramov'un öğrencileri, hazırlık maçında Shurtan'ı 2:1 mağlup etti.

Shurtan perdeyi açan taraf oldu

Semerkant'ta oynanan hazırlık maçı ilginç bir senaryoya sahne oldu. Guzar temsilcisi Shurtan, 13. dakikada Tursunkulov'un golüyle öne geçti.

İlk yarıda Dinamo rakip savunmayı aşmaya çalışsa da devre arasına kadar skor değişmedi.

İkinci yarıda Dinamo maçı çevirdi

Devre arasından sonra Vadim Abramov'un takımı daha aktif bir oyun sergiledi. 47. dakikada Azizbek Amonov skoru eşitledi.

Maçın sonlarına doğru ise Dinamo galibiyet golünü buldu. 87. dakikada Behruzbek Oblokulov, Semerkant ekibine 2:1'lik geri dönüş galibiyetini getirdi.

Maç Skor Dinamo — Shurtan 2:1

Goller: Azizbek Amonov 47, Behruzbek Oblokulov 87 — Tursunkulov 13.

Abramov birçok oyuncuyu test etti

Bu karşılaşmada Dinamo teknik heyeti sadece sonuca değil, kadro derinliğini görmeye de odaklandı.

Edinilen bilgilere göre, maçta deneme sürecindeki oyuncular da dahil olmak üzere birçok futbolcu forma şansı buldu.

Hazırlık maçları tam da bu yönüyle önemli: Teknik direktörler resmi maçlar öncesinde hangi oyuncunun hangi pozisyonda verimli olabileceğini, kimin formda olduğunu ve yedek kulübesindeki alternatifleri test ediyor.

Süper Lig öncesi önemli sinyal

Dinamo için bu galibiyet resmi olarak üç puan kazandırmasa da psikolojik açıdan büyük önem taşıyor.

İlk yarıda geriye düşüp ikinci yarıda maçı çevirmek takımın karakterini gösterir. Özellikle Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi böyle bir geri dönüş, futbolculara ekstra özgüven kazandırır.

Basitçe ifade etmek gerekirse, hazırlık maçı da olsa 87. dakikada gelen galibiyet golü soyunma odasındaki havayı oldukça yükseltir.

Dinamo neleri geliştirmeli?

Maç sonucu olumlu olsa da teknik heyetin analiz etmesi gereken noktalar da var.

Öncelikle maçın başında yenen gol. Resmi maçlarda bu tür erken hatalar takıma pahalıya mal olabilir.

Diğer taraftan, hücumdaki fırsatları değerlendirme ve ikinci yarıdaki aktif oyun Dinamo için iyi bir işaret.

Olumlu yön Dikkat gerektiren nokta İkinci yarıdaki geri dönüş maç başındaki konsantrasyon Amonov ve Oblokulov'un golleri savunmadaki erken hatalar Deneme sürecindeki oyuncuların test edilmesi kadro istikrarını yakalamak

İkinci yarı öncesi hazırlıklar devam ediyor

Dinamo, Süper Lig'in ikinci yarısına hazırlıklarını sürdürüyor. Semerkant ekibi için önümüzdeki resmi maçlar çok kritik olacak, bu yüzden her hazırlık maçı teknik heyet için gerekli verileri sağlıyor.

Shurtan karşısında alınan 2:1'lik galibiyet, takımın zor durumlardan çıkabileceğini gösterdi.

Şimdi asıl soru şu: Dinamo, hazırlık maçındaki bu geri dönüş ruhunu Süper Lig'in ikinci yarısına da taşıyabilecek mi?