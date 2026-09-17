Navbahor iki kez geriye düştüğü maçta Dinamo karşısında geri dönüş zaferi elde etti

Özbekistan Süper Ligi'nin 22. haftasında Namangan'daki Merkez Stadyumu'nda futbolseverlere yılın en parlak, dramatik ve gol dolu maçlarından biri sunuldu. Şampiyonluk ve ilk üç yarışı için kritik puanlar toplayan Navbahor, kendi taraftarı önünde zorlu rakibi Semerkant temsilcisi Dinamo'yu ağırladı. Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren açık ve yoğun bir hücum temposuyla başladı: Semerkant ekibinde Aziz Amonov ve Jaloliddin Jumaboyev'in golleriyle iki kez öne geçen konuk ekip, ev sahibini zor durumda bıraktı.

Ancak Namangan temsilcisi gerçek bir irade ve karakter sergileyerek daha ilk yarıda maçın kaderini tamamen değiştirdi. Takım adına Shohruh Abdurahmonov duble yaparak galibiyetin kahramanı olurken, savunma oyuncusu Giorgi Jgerenaya da attığı kritik golle ibreyi ev sahibinden yana çevirdi. Sonuç olarak Navbahor, 3-2'lik skorla geri dönüş zaferine imza atarak puanını 44'e yükseltti ve puan tablosundaki 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Peki, ilk yarıdaki bu gol yağmuru nasıl gerçekleşti, Navbahor madalya yarışında favori haline mi geliyor ve bu puan kaybından sonra Dinamo'nun Süper Lig'deki durumu ne kadar kritik bir hal aldı?

“5 gol ve çift taraflı geri dönüş”: İlk yarıdaki müthiş dramanın kronolojisi

Merkez Stadyumu'ndaki maçta gollerin ve keskin dönemeçlerin sırası:

7. dakika — Aziz Amonov'un hızlı golü (0-1): Dinamo deplasman maçına agresif başladı, Semerkant'ın lideri skoru açarak Namangan taraftarını şoke etti;

21. dakika — Shohruh Abdurahmonov'un cevabı (1-1): Baskıyı artıran “Şahinler”de Abdurahmonov dengeyi sağlayarak stadyumu ayağa kaldırdı;

25. dakika — Jaloliddin Jumaboyev'den soğuk duş (1-2): Sadece 4 dakika sonra Dinamo savunmacısı Jumaboyev, rakip savunmadaki boşluğu değerlendirerek takımını ikinci kez öne geçirdi;

39. dakika — Jgerenaya'nın kritik vuruşu (2-2): Pes etmek istemeyen ev sahibi, duran top organizasyonu sonrası Gürcü lejyoner Giorgi Jgerenaya'nın isabetli vuruşuyla skoru tekrar eşitledi;

41. dakika — Abdurahmonov'un galibiyet dublesi (3-2): İki dakika geçmeden Shohruh Abdurahmonov ikinci golünü rakip ağlara göndererek Navbahor'un fantastik geri dönüşüne noktayı koydu.

Süper Lig puan durumu: 3. sıradaki adım ve Dinamo'nun krizi

22. hafta maçları sonrasında takımların konumları:

Navbahor (44 puan, 3. sıra): Kritik üç puanı hanesine yazdıran Namangan ekibi, bronz madalya ve Asya Şampiyonlar Ligi bileti için rakipleriyle arasındaki farkı korudu;

Dinamo (30 puan, 9. sıra): Vadim Abramov'un öğrencileri, yoğun direnişlerine rağmen bir mağlubiyet daha alarak puan tablosunun ikinci yarısında tehlikeli bölgeye yaklaştı;

Fauller ve sarı kartlar: Çekişmeli geçen maçta hakem, ev sahibi kaleci O‘tkir Yusupov ve Jgerenaya dahil olmak üzere toplam 6 oyuncuya sarı kart gösterdi.

Taktik analiz: Ev sahibinin iradesi ve yedek kulübesinin rolü

Uzmanların3-2'lik maç hakkındaki sonuçları:

Abdurahmonov'un yıldızlaştığı an: Merkez orta saha ve hücum hattı arasında aktif rol alan Shohruh Abdurahmonov, rakip ceza sahası içindeki yüksek içgüdüsüyle maçın kaderini tek başına belirledi;

İkinci yarıdaki temkinli oyun: 5 golün atıldığı ilk yarının aksine, devre arasından sonra Namangan ekibi savunmaya odaklanarak Aleks Fernandes, Husayn Norchayev ve Asadbek Rahimjonov gibi oyuncuların yardımıyla skoru koruma taktiğini başarıyla uyguladı;

Dinamo savunmasındaki dağınıklık: Hücumda 2 gol bulmayı başaran Semerkant ekibinin savunma hattı, 4 dakika içinde 2 gol yiyerek elde ettiği üstünlüğü kolayca kaybetti.

Namangan'daki Merkez Stadyumu'nda sergilenen bu süper gerilim, Süper Lig'in mevcut sezonunun her haftasında gerçek dramatik entrika ve yüksek duygular sunduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sizce Navbahor, bu hücumcu ve iradeli oyunla Süper Lig sezonunu madalya ile bitirebilir mi? Dinamo'nun iki kez öne geçip kaybetmesinin sebebi taktiksel hata mı yoksa Navbahor taraftarının desteği ve baskısı mı? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolundaki bu gol dolu sıcak gerilimin detaylarını tüm futbolsever arkadaşlarınızla paylaşın!