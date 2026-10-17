Venezia - Napoli: kadrolar ve canlı anlatım
İtalya Serie A kapsamındaki Venezia - Napoli karşılaşması 17 Ekim, saat 18:00'de (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Venezia ilk 11'i: 1. Stankovic F., 45. Adams A., 26. Basic T., 18. Haps R., 25. Haps R., 5. Haps R., 15. Juan Jesus, 2. Moreno M., 71. Perez K., 19. Zom S., 10. Yeboah J.
Venezia teknik direktörü: Nicola D.
Napoli ilk 11'i: 1. Meret A., 5. Badiashile B., 31. Beukema S., 22. Di Lorenzo G., 6. Gilmour B., 23. Jovane, 68. Lobotka S., 20. Lucca L., 8. McTominay S., 13. Rrahmani A., 37. Spinazzola L.
Napoli teknik direktörü: Allegri M.
Canlı anlatım CANLI
2
Benoît Badiashile (Napoli) rakibinin topa sahip olmasını engellemek için onu çekti ve hakem faul düdüğünü çaldı.
1
John Yeboah (Venezia) ceza sahası içindeki boş durumdaki takım arkadaşını bulmaya çalıştı ancak Alex Meret kalesinden çıkarak topu uzaklaştırdı.
1
İlk yarı başladı.
18:00
Sonunda oyuncular sahaya çıktı! Maça Venezia başlayacak.
18:00
Bugünkü maçı yönetmek Juan Luca Sacchi'ye emanet edildi.
18:00
Maç detaylarında, karşılaşma başlamadan önce takımların ilk 11'lerini inceleyebilirsiniz.
18:00
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