Venedik'te penaltı draması: Lazio 2-0'lık skorla net bir galibiyet aldı

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Roma ekibi Lazio, deplasmanda ligin zayıf halkası Venezia'ya konuk oldu ve kritik bir galibiyete imza attı (2-0). İlk yarısı büyük bir mücadeleye sahne olan maçın kaderi devre arasından sonra belli oldu: 51. dakikada 'Kartallar'ın kaptanı Mattia Zaccagni penaltıyı gole çevirerek perdeyi açarken, dokuz dakika sonra Tijjani Noslin farkı ikiye çıkararak üstünlüğü perçinledi.

Ev sahibi ekip için gece tam bir hayal kırıklığına dönüştü; forvet oyuncusu Yeboah, kazandıkları penaltı atışından yararlanamayarak maça ortak olma şansını tepti. Bu galibiyetle puanını 11'e yükselten Romalılar puan tablosunda üst sıralara tırmanmaya başlarken, sadece 1 puanı bulunan Venezia ligin dibine demir attı.

Peki, Lazio ikinci yarıda hangi taktiksel değişikliklerle oyunun kontrolünü tamamen eline aldı, Venezia'nın kaçırdığı penaltı psikolojik bir darbe mi oldu ve Romalılar Avrupa kupaları potasına dönmeye hazır mı?

"Zaccagni'nin vuruşu ve Yeboah'nın hatası": Venedik'teki maçın kroniği

5. haftanın kritik mücadelesindeki önemli dramatik anlar:

Mattia Zaccagni'den soğukkanlı penaltı (51'): İkinci yarının başında kazanılan penaltıyı gole çeviren Roma kaptanı, eşitliği bozdu (0-1);

Tijjani Noslin'den ikinci gol (60'): Ev sahibi ekip toparlanamadan, Noslin gelişen hızlı atağı şık bir golle sonuçlandırdı (0-2);

Venezia'nın kaçan fırsatı: Ev sahibinin kazandığı penaltıda Yeboah topu ağlara gönderemedi ve takımın geri dönüş planları suya düştü;

Mandas'tan güven veren performans: Lazio kalecisi, kritik anlarda kalesini gole kapatarak galibiyette büyük rol oynadı;

Puan durumu: Lazio 11 puanla 11. sıraya yükselirken, Venezia 1 puanla 20. sırada kaldı.

Venezia - Lazio maçının resmi raporu

Serie A 5. hafta resmi protokolü ve kadrolar:

Müsabaka / Aşama Maç sonucu Goller Önemli anlar Serie A, 5. Hafta Venezia 0 : 2 Lazio Zaccagni 51' (pen.), Noslin 60' Yeboah penaltı kaçırdı

Venezia ilk 11'i: Stankovic, Schingtienne, Moreno, Juan Jesus, Altare, Zampano, Perez, Correa (Sagrado, 76), Helgason (Fanne, 73), Adams (Rahmani, 73), Yeboah (Fernandes, 87);

Lazio ilk 11'i: Mandas, Floriani (Lazzari, 77), Sutalo, Provedel, Tavares (Pedraza, 84), Frattesi, Vecino, Tchaouna (Isaksen, 77), Cancellieri, Noslin (Pinamonti, 77), Zaccagni (Gudmundsson, 87);

Puan farkı: Lazio — 11 puan (11. sıra) / Venezia — 1 puan (20. sıra).

Taktiksel analiz: Uzmanlar Lazio'nun galibiyetini değerlendirdi

İtalyan futbol yorumcuları ve uzmanlarının maç sonu değerlendirmeleri:

Orta saha dinamikleri: Frattesi ve Vecino ikilisi ikinci yarıda oyun temposunu artırarak Venezia'yı kendi yarı sahasına hapsetti;

Kanatlardan gelen baskı: Zaccagni ve Cancellieri'nin agresif presi ev sahibi savunmasını hataya zorladı ve penaltıya zemin hazırladı;

Venezia'nın tecrübesizliği: Kritik anlarda konsantrasyon kaybı ve kaçan penaltı, ev sahibinin Serie A'daki zorlu durumunu gözler önüne seriyor;

Romalıların istikrarı: Deplasmanda alınan bu 3 puan, Lazio'ya ilk dört hedefi yolunda büyük bir psikolojik destek sağlıyor.

Venedik'te alınan bu 2-0'lık zafer, Lazio'nun krizden uzaklaştığını ve sezon hedeflerinden vazgeçmediğini kanıtladı.

Sizce Lazio bu galibiyetle üst sıralara tırmanıp Şampiyonlar Ligi bileti için savaşabilir mi? Venezia 1 puanla Serie A'da tutunabilir mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve İtalya Ligi'nin bu maç özetini tüm futbolsever dostlarınızla paylaşın!