Serie A, yeni sezon için resmi maç takvimini açıkladı

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Serie A, yeni sezon için resmi maç takvimini açıkladı

Avrupa'nın en yoğun ve taktik mücadelelerle dolu ulusal şampiyonalarından biri olan İtalya Serie A'sı, futbol severlerin özlemini yakında gidermeye hazırlanıyor. İtalyan futbol devleri ve güçlü teknik direktörleri arasındaki yeni Scudetto mücadelesinin takvimi nihayet netleşti. Serie A'nın resmi internet portalı, yaklaşan 2026/2027 sezonu için detaylı ve eksiksiz maç programını kamuoyunun dikkatine sundu.

Buna göre, yeni şampiyonanın ilk düdüğü bu yılın 23 Ağustos tarihinde çalacak. İlk turda bile, mevcut ülke şampiyonu Inter Milano, elit lige yeni yükselen Monza'yı kendi sahasında ağırlayacak. Napoli'nin enerjik takımı ise ilk turunu deplasmanda, Genoa'nın konuğu olarak oynayacak.

Serie A 1. Hafta Tüm Maçları

İlk hafta kapsamında yeşil sahada güçlerini sınayacak tüm eşleşmelerin listesi şu şekildedir:

  • Atalanta - Sassuolo

  • Bologna - Lazio

  • Frosinone - Juventus

  • Genoa - Napoli

  • Inter - Monza

  • Parma - Cagliari

  • Roma - Fiorentina

  • Torino - Milan

  • Udinese - Como

  • Venezia - Lecce

3. Haftadaki Muhteşem Süper Maçlar

Turnuva organizatörleri, taraftarlar için şampiyonanın başlangıcında gerçek bir sürpriz hazırladı. Sezon başladıktan kısa süre sonra, daha doğrusu 3. haftada milyonlarca futbol hayranı aynı anda iki devler mücadelesine tanık olacak. Takvimdeki bu merkezi maçların dağılımını aşağıdaki entegre tablodan görebilirsiniz:

Sezon Aşaması

Maç Eşleşmesi

Maç Statüsü ve Yeri

Serie A, 3. Hafta

Inter - Napoli

Milano'da iki Scudetto adayının yoğun mücadelesi.

Serie A, 3. Hafta

Juventus - Milan

Torino'da oynanacak İtalyan futbolunun klasik ve tarihi derbisi.

Bu iki büyük karşılaşma, yeni sezonda lig liderliği mücadelesinin ne kadar çekişmeli geçeceğini daha ilk haftalardan gösterecektir.

Zamin Analizi: İtalya Serie A'sının yeni takvimine bakıldığında, bu sezonun öncekilerden daha ilgi çekici olacağını tahmin etmek zor değil. Inter unvanını korumaya çalışırken, Milan, Juventus ve Napoli gibi kulüpler kadrolarını güçlendirerek ciddi bir direnç göstermeye hazır. Özellikle 3. haftadaki iki süper maç — Inter-Napoli ve Juventus-Milan — Ağustos sonu ve Eylül başında Avrupa futbolunda gerçek bir sıcaklık yaratacak. Apenin Yarımadası'ndaki bu güzel futbol şölenini sabırsızlıkla bekliyoruz.

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İtalyan Serie AInter MilanNapoliJuventusAC Milan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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