“Bir dakikada 2 gol ve hat-trick”: Fiorentina, Venedik’te 6 gollü bir drama yaşattı

İtalya Serie A'nın 4. haftasında izleyiciler gerçek bir gol şölenine ve kıran kırana bir mücadeleye tanık oldu. Sezona zorlu bir başlangıç yapan Floransa ekibi Fiorentina, deplasmanda ligin zayıf halkası Venezia'ya konuk oldu. Her iki taraf için de puan durumundaki yerini düzeltmenin hayati önem taşıdığı bu karşılaşmada taraftarlar tam 6 gol izledi. Floransa ekibi, genç yıldız Franco Mastantuono'nun fantastik oyunu sayesinde 4-2'lik skorla geri dönüş yaparak galibiyete uzandı. Bir dakika içinde iki gol atıp maç sonunda hat-trick yapan Mastantuono, karşılaşmanın tartışmasız kahramanı oldu. Peki, David de Gea kalesini nasıl korudu, Fiorentina geriye düştüğü maçı nasıl çevirdi ve Venezia neden hala puansız?

Şiddetli başlangıç: Venezia'nın golü ve Mastantuono'dan 60 saniyelik patlama!

Karşılaşma ev sahibinin yoğun baskısıyla başladı ve kısa sürede gol yağmuruna dönüştü:

Adams'tan beklenmedik vuruş: 22. dakikada Venezia forveti Adams, Fiorentina kalecisi David de Gea'yı çaresiz bırakarak skoru açtı ve ev sahibini öne geçirdi (1-0);

29. dakika — skorda denge: Geriye düşen Fiorentina hücumda vites artırdı ve Franco Mastantuono'nun isabetli vuruşuyla dengeyi sağladı (1-1);

30. dakika — bir dakika içinde duble: Ev sahibi henüz şoku atlatamadan, sadece 60 saniye sonra Mastantuono topu tekrar ağlara göndererek duble yaptı ve tabelayı 1-2'ye getirdi;

İlk yarı kontrolü: Soğuk duş etkisi yaşayan Venezia, devre arasına kadar Floransa ekibinin yoğun presini durdurmak zorunda kaldı.

İkinci yarı şovu: Mateo'nun golü ve nihai hat-trick!

İkinci yarıda Fiorentina'nın taktiksel üstünlüğü ve yıldızlarla dolu hücum hattı maçın kaderini tamamen belirledi:

Mateo'dan soğukkanlı vuruş: 66. dakikada aktif rol oynayan Mateo, Floransa ekibinin üçüncü golünü atarak farkı ikiye çıkardı (1-3);

84. dakika — Mastantuono'dan hat-trick: Maçın zirve noktasında, gecenin kahramanı Franco Mastantuono yeteneğini konuşturarak maçtaki üçüncü golünü attı ve kariyerindeki ilk Serie A hat-trick'ini gerçekleştirdi (1-4);

Eno'dan teselli golü: Ev sahibi ekipte 87. dakikada Eno bir gol atarak farkı azaltsa da, bu Venezia'yı ağır bir mağlubiyetten kurtaramadı (2-4).

Puan durumu: Fiorentina yükselişte, Venezia ise dibe vurdu!

Bu galibiyet her iki takımın da sezon kaderini ciddi şekilde etkiledi:

15. sıraya yükseliş: Değerli 3 puanı hanesine yazdıran Fiorentina, sezonun ilk galibiyetini kutlayarak 15. sıraya yükseldi ve krizden çıkış yolunu başlattı;

Yıldız kadronun uyanışı: Kalede de Gea, savunmada Drăgușin ve orta sahada Fagioli gibi üst düzey oyuncularla güçlenen takımın hücum potansiyeli açığa çıkmaya başladı;

Venezia'nın puansız trajedisi: 4 hafta sonunda henüz puanla tanışamayan Venezia, 20. sırada kalarak küme düşmenin en büyük adayı haline geliyor.

Franco Mastantuono'nun bu şaşırtıcı hat-trick'i, Serie A'da yeni bir yıldızın parladığının habercisi oldu ve Fiorentina'nın önündeki büyük maçlar için güvenini tazeledi.

Sizce Franco Mastantuono'nun bu parlak performansı ve hat-trick'i, Fiorentina'yı Serie A'nın üst sıralarına taşıyabilir mi? David de Gea liderliğindeki savunmanın iki gol yemiş olması takım için endişe verici bir sinyal değil mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve İtalyan futbolundaki bu gol dolu gerilimin analizini tüm taraftarlara ulaştırın!