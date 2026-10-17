Manchester City - Ipswich: Kadrolar ve canlı anlatım
İngiltere Premier Ligi kapsamındaki Manchester City - Ipswich karşılaşması 17 Ekim, 19:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.
Manchester City ilk 11'i: 1. Donnarumma J., 32. Buaddi A., 3. Dias R. (kaptan), 11. Doku J., 47. Foden F., 6. Guehi M., 9. Haaland E., 8. Kovacic M., 7. Ndiaye I., 27. Nunes M., 33. O'Reilly N.
Manchester City yedekleri: 21. Ait-Nouri R., 37. Allan Elias, 5. Anderson E., 10. Cherki R., 17. Fernandes E., 24. Gvardiol J., 45. Khusanov A., 28. Rulli J., 42. Semenyo A.
Manchester City teknik direktörü: Maresca E.
Ipswich ilk 11'i: 28. Walton C., 3. Davis L., 6. Diop I., 19. Emerson, 10. Enciso J., 12. Florentino, 24. Greaves J., 38. Maeda D., 26. O'Shea D. (kaptan), 42. Ouattara A., 25. Palacios E.
Ipswich yedekleri: 29. Akpom C., 47. Clarke J., 7. Fatawu I., 9. Flemming Z., 2. Furlong D., 4. Kipre S., 5. Matusiwa A., 11. Philogene J., 37. Scherpen K.
Ipswich teknik direktörü: O'Neil G.
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