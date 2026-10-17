EPL 7. haftasında Manchester City ve Liverpool önemli deplasman galibiyetleri aldı
İngiltere Premier Ligi'nin 7. haftasında liderlik mücadelesi veren iki dev, Manchester City ve Liverpool takımları deplasmanda dramatik ve gol dolu maçlar oynadı.
Enzo Maresca yönetimindeki "City", Ipswich engelini 3-2 ile geçerken, Liverpool ise rakiplerinin 9 kişi kaldığı maçta Brentford karşısında 2-1'lik geri dönüş galibiyeti elde etti.
Haaland'dan duble ve Abdukodir Khusanov'un oyuna girişi
Manchester Citydeplasmanda beklenenden daha zorlu bir dirençle karşılaştı:
Gol düellosu: 19. dakikada Phil Foden perdeyi açtı, ancak 2 dakika sonra Daizen Maeda skoru eşitledi;
Erling Haaland şovu: Norveçli golcü 34 ve 69. dakikalarda attığı gollerle duble yaptı ve Manchester ekibini 3-1 öne geçirdi;
Abdukodir Khusanov'un sahaya girişi: Maçın 76. dakikasında teknik heyet, Matheus Nunes'in yerine Özbekistan milli takımı savunmacısı Abdukodir Khusanov'u oyuna aldı. Vatandaşımız savunma hattını güçlendirmeye yardımcı oldu;
Son dakikalarda penaltı: 90. dakikada Ipswich oyuncusu Flemming penaltı vuruşunu gole çevirerek farkı bire indirdi: 3-2.
EPL 7. Hafta
Ipswich — Manchester City 2:3
Goller: Maeda (21), Flemming (90 penaltı) — Foden (19), Haaland (34, 69).
Manchester City: Donnarumma, Nunes (Khusanov, 76), Dias, Gvardiol, O'Riley, Anderson, Ndiaye, Semenyo, Buaddi, Cherki, Haaland.
Ipswich: Walton, Diop, O'Shea, Davis, Ouattara, Lukic, Enciso, Philogene-Bidace, Palacios, Fatawu, Emerson.
Brentford'un 9 kişi kalması ve Liverpool'un iradesi
Haftanın bir diğer çekişmeli maçında Liverpool, geriye düşmesine rağmen galibiyeti koparmayı başardı:
İlk yarıda darbe: Devre biterken (44. dakika) Lewis-Potter ev sahibini öne geçirdi;
Geri dönüş: İkinci yarıda "Kırmızılar" baskıyı artırdı: 62. dakikada Munoz skoru eşitledi, 70. dakikada Alexander Isak galibiyet golünü kaydetti: 1-2;
Ev sahibinden 2 kırmızı kart: Mücadele boyunca gerilim o kadar yükseldi ki, Brentford maçı 9 kişi tamamlamak zorunda kaldı.
Brentford — Liverpool 1:2
Goller: Lewis-Potter (44) — Munoz (62), Isak (70).
Brentford: Kelleher, Kayode, Schuster, Ajer, Diouf, Lewis-Potter, Yarmolyuk, Janelt, Anthony, Jensen, Thiago.
Liverpool: Alisson, Araujo, van Dijk, Jaket, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Munoz, Wirtz, Barcola, Isak.
Premier Lig'de haftanın ardından liderler konumlarını sağlamlaştırarak şampiyonluk yarışındaki kıyasıya rekabeti sürdürüyor.
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