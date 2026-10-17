İngiltere Premier Ligi'nin 7. haftasında liderlik mücadelesi veren iki dev, Manchester City ve Liverpool takımları deplasmanda dramatik ve gol dolu maçlar oynadı.

Enzo Maresca yönetimindeki "City", Ipswich engelini 3-2 ile geçerken, Liverpool ise rakiplerinin 9 kişi kaldığı maçta Brentford karşısında 2-1'lik geri dönüş galibiyeti elde etti.

Haaland'dan duble ve Abdukodir Khusanov'un oyuna girişi

Manchester Citydeplasmanda beklenenden daha zorlu bir dirençle karşılaştı:

Gol düellosu: 19. dakikada Phil Foden perdeyi açtı, ancak 2 dakika sonra Daizen Maeda skoru eşitledi;

Erling Haaland şovu: Norveçli golcü 34 ve 69. dakikalarda attığı gollerle duble yaptı ve Manchester ekibini 3-1 öne geçirdi;

Abdukodir Khusanov'un sahaya girişi: Maçın 76. dakikasında teknik heyet, Matheus Nunes'in yerine Özbekistan milli takımı savunmacısı Abdukodir Khusanov 'u oyuna aldı. Vatandaşımız savunma hattını güçlendirmeye yardımcı oldu;

Son dakikalarda penaltı: 90. dakikada Ipswich oyuncusu Flemming penaltı vuruşunu gole çevirerek farkı bire indirdi: 3-2.

EPL 7. Hafta

Ipswich — Manchester City 2:3

Goller: Maeda (21), Flemming (90 penaltı) — Foden (19), Haaland (34, 69).

Manchester City: Donnarumma, Nunes (Khusanov, 76), Dias, Gvardiol, O'Riley, Anderson, Ndiaye, Semenyo, Buaddi, Cherki, Haaland.

Ipswich: Walton, Diop, O'Shea, Davis, Ouattara, Lukic, Enciso, Philogene-Bidace, Palacios, Fatawu, Emerson.

Brentford'un 9 kişi kalması ve Liverpool'un iradesi

Haftanın bir diğer çekişmeli maçında Liverpool, geriye düşmesine rağmen galibiyeti koparmayı başardı:

İlk yarıda darbe: Devre biterken (44. dakika) Lewis-Potter ev sahibini öne geçirdi;

Geri dönüş: İkinci yarıda "Kırmızılar" baskıyı artırdı: 62. dakikada Munoz skoru eşitledi, 70. dakikada Alexander Isak galibiyet golünü kaydetti: 1-2;

Ev sahibinden 2 kırmızı kart: Mücadele boyunca gerilim o kadar yükseldi ki, Brentford maçı 9 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

Brentford — Liverpool 1:2

Goller: Lewis-Potter (44) — Munoz (62), Isak (70).

Brentford: Kelleher, Kayode, Schuster, Ajer, Diouf, Lewis-Potter, Yarmolyuk, Janelt, Anthony, Jensen, Thiago.

Liverpool: Alisson, Araujo, van Dijk, Jaket, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Munoz, Wirtz, Barcola, Isak.

Premier Lig'de haftanın ardından liderler konumlarını sağlamlaştırarak şampiyonluk yarışındaki kıyasıya rekabeti sürdürüyor.