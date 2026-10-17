Abdukodir Husanov'un Ipswich karşısındaki performansı nasıl değerlendirildi?

·4·Spor
Abdukodir Husanov'un Ipswich karşısındaki performansı nasıl değerlendirildi?

İngiltere Premier Ligi'nin yeni haftasında lider Manchester City kendi evinde Ipswich karşısında 3-2'lik skorla zorlu ve kritik bir galibiyet elde etti. Bu karşılaşma Özbek taraftarlar için bir kez daha odak noktası oldu; milli takımımızın 22 yaşındaki savunma oyuncusu Abdukodir Husanov “City” formasıyla sahaya çıktı.

Saygın uluslararası istatistik platformu Flashscore maçın ardından tüm oyuncularla birlikte Husanov'un performansını da resmen puanladı.

Husanov'un yeni mevkisindeki oyunu ve Flashscore puanı

Özbek futbolcunun sahadaki hareketleri ve aldığı puan şu detaylarla yansıdı:

  • Süre ve pozisyon: Abdukodir Husanov, 77. dakikada sakatlanan Matheus Nunes'in yerine oyuna dahil oldu;

  • Sağ kanatta güven: Asıl mevkisi stoper olan Husanov, sağ bek pozisyonunda görev aldı ve maçın son düdüğüne kadar kanadında güven verdi;

  • 6,4 puanlık reyting: Flashscore uzmanları ve algoritmaları, vatandaşımızın performansını 6,4 puan ile değerlendirdi. İlginç bir şekilde, takımın kalecisi Gianluigi Donnarumma ve savunma oyuncusu Nico O'Reilly de aynı şekilde 6,4 puan aldı;

  • En düşük skor: Ev sahibi ekipte en düşük puanı, 77. dakikada Husanov ile aynı anda oyuna giren ancak hücumda etkisiz kalan Antoine Semenyo (6,3 puan) aldı.

Erling Haaland — maçın mutlak kahramanı

Norveçli golcü, maçtaki yıldız statüsünü bir kez daha kanıtladı:

  • 9,3 puan ve duble: Maçta iki gol atan Erling Haaland, 9,3 puanla Flashscore tarafından maçın en iyi oyuncusu seçildi;

  • Liderler: Orta sahada aktif bir oyun sergileyen Mateo Kovacic ve 19. dakikada perdeyi açan Phil Foden 8,4'er puan topladı;

  • Gollerin kronolojisi: Foden (19) ve Haaland'ın (34, 69) gollerine konuk ekipten Daizen Maeda (21) ve 90. dakikada penaltıdan Zian Flemming karşılık verdi.

Manchester Cityliderliğini sürdürüyor

Bu galibiyet, “City”nin puan tablosundaki mutlak üstünlüğünü korumasını sağladı:

  • 21 puan: Manchester City, puanını 21'e çıkararak İngiltere Premier Ligi tablosunda zirvedeki yerini sağlamlaştırdı;

  • Ipswich 10. sırada: Direnç gösteren ancak sonunda mağlup olan konuk ekip 9 puanla 10. sırada kaldı.

Abdukodir HusanovManchester Cityİngiltere Premier LigiIpswichFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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