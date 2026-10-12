Fulham'dan Álvaro Arbeloa'ya sert ültimatom: 2 maçta 4 puan

İngiltere Premier Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan Londra ekibi Fulham'da teknik direktör konusu gündemin ilk sırasına yerleşti. TEAMtalk haberine göre, kulüp yönetimi henüz yaz aylarında göreve getirilen İspanyol çalıştırıcı Álvaro Arbeloa'yatakımdaki durumu düzeltmesi için son bir şans tanıdı.

6. haftada Ipswich karşısında alınan mağlubiyet (1:2) yönetimin sabrını taşıran son damla oldu ve teknik ekibe net şartlar sunuldu.

Kesin talep: Gelecek iki maçta 4 puan

Londra kulübünün patronları, İspanyol teknik adama geleceğini kurtarması için iki maçlık süre tanıdı:

Net görev: Arbeloa'nın Hull City ve Coventry ile oynanacak önümüzdeki iki karşılaşmada en az 4 puan toplaması gerekiyor;

Gelecek tehlikede: Eğer takım bu minimum sonucu elde edemezse, yönetim İspanyol çalıştırıcı ile olan sözleşmeyi erken feshetme konusunu değerlendirecek.

Menajerler harekete geçti, Fulham ise küme düşme hattında

Londra ekibinin Premier Lig puan durumundaki konumu endişe verici bir seviyeye ulaştı:

Ligin dibi: Altı hafta sonunda Fulham hanesine sadece 2 puan yazdırabildi ve ligin son sırasında yer alıyor;

Adaylar öneriliyor: Arbeloa'nın başarısız gidişatı üzerine futbol menajerleri kulüp yönetimiyle iletişime geçerek teknik direktörlük pozisyonu için çeşitli yeni adaylar önermeye başladı.

Yazın büyük umutlarla gelen Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın eski savunmacısı için önümüzdeki iki mücadele, Premier Lig'deki teknik direktörlük kariyerinin kaderini belirleyecek bir final niteliği taşıyor.