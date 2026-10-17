Manchester City oyuncularının performansı uzmanlar tarafından nasıl değerlendirildi

İngiltere Premier Ligi'nin (EPL) bir sonraki turu kapsamında turnuva lideri — Manchester City kendi sahasında mücadeleci Ipswich takımını ağırladı ve gergin geçen karşılaşmadan 3:2'lik skorla önemli bir galibiyetle ayrıldı.

Bu karşılaşma Özbek futbolseverler için de ayrı bir önem taşıyordu. Milli takımımızın savunma oyuncusu Abdukodir Husanov maçın kritik anlarında oyuna dahil olarak skoru korumada ve savunmayı güçlendirmede aktif rol oynadı.

Haaland'dan bir duble daha, ancak Ipswich sonuna kadar savaştı

Gollerle dolu ve dramatik anlara sahne olan maçın önemli olayları şöyle gelişti:

Hızlı ataklar ve çabuk gelen denge: Maçın 19. dakikasında Phil Foden hesabı açtı. Ancak ev sahibinin sevinci kısa sürdü; iki dakika sonra Daizen Maeda kontra atakta dengeyi sağladı (1:1);

Erling Haaland'ın resitali: Norveçli golcü 34 ve 69. dakikalarda iki isabetli vuruşla dublesini tamamladı ve City'yi 3:1 öne geçirdi;

90. dakikada penaltı: Ipswich son saniyelere kadar pes etmedi ve 90. dakikada Zeki Flemming penaltıyı gole çevirerek farkı azalttı, ancak bu dengeyi sağlamaya yetmedi — 3:2.

Husanov'un oyuna girişi ve uzmanların değerlendirmeleri

Maçın 77. dakikasında sakatlanan Matheus Nunes'in yerine Abdukodir Husanov sağ bek pozisyonuna girdi. Asıl mevkisi stoper olmasına rağmen yeni rolünde soğukkanlı ve güvenilir bir performans sergileyerek rakibin tüm baskısını savuşturdu:

Erling Haaland — 8,5/10: Maçın adamı; iki kritik gol atarak galibiyeti getirdi.

Iliman Ndiaye ve Jeremy Doku — 8/10: Her iki kanatta da sürekli baskı kurdular ve asist yaptılar.

Matheus Nunes — 8/10: Sakatlanana kadar sağ kanatta kusursuz bir oyun sergiledi.

Phil Foden, Mateo Kovacic ve Ayyoub Bouaddi — 7,5/10: Orta sahayı tamamen kontrol ettiler; Foden uzun süredir beklenen golünü attı, Kovacic ise asist yaptı.

Ruben Dias — 7/10: Kaptan olarak savunma hattını güvenle yönetti.

Abdukodir Husanov — 6/10: Oyuna büyük bir istekle girdi, ikili mücadelelerde aktif rol aldı ve sorumlu olduğu kanatta tehlikeye izin vermedi.

Josko Gvardiol, Enzo Fernandez, Nico O'Reilly ve Elliot Anderson — 6,5/10: Hücumda aktiflerdi ancak savunmada bazı açıklar verdiler.

Gianluigi Donnarumma ve Antoine Semenyo — 6/10: Kaleci yenen gollerde hatalı değildi ancak bazı pasları karşılamakta zorlandı.

Marc Guehi — 5/10: İlk golde pozisyon hatası yaptı ve maçın sonunda penaltıya sebebiyet verdi.

Puan durumu ve gelecek maçlar

Bu önemli başarının ardından Manchester Citypuanını 21'e yükselterek Premier Lig'de liderliğini sürdürdü. Ipswich ise 9 puanla 10. sırada kaldı.