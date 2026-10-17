Pedro Neto'nun resitali: Chelsea kritik deplasman galibiyetiyle 4. sıraya yükseldi

·2·Spor
Pedro Neto'nun resitali: Chelsea kritik deplasman galibiyetiyle 4. sıraya yükseldi

İngiltere Premier Lig'in 7. haftası kapsamında Liverpool'da oynanan kritik mücadelelerden birinde Londra ekibi Chelsea deplasmanda Everton karşısında 2-0'lık net bir galibiyet aldı.

Maçın yıldızı olan Portekizli kanat oyuncusu Pedro Neto, ikinci yarının başında ve mücadelenin son dakikasında attığı iki golle takımına çok değerli üç puanı kazandırdı.

Chelsea'nin deplasman üstünlüğü ve Neto'nun dublesi

Maçın kaderini belirleyen önemli anlar şu şekilde gerçekleşti:

  • İkinci yarıda hızlı gol: Devre arasından döner dönmez hızlı bir atak geliştiren Londra temsilcisi, 46. dakikada Pedro Neto ile perdeyi açarak ev sahibini şoke etti;

  • 90. dakikada noktayı koydu: Everton beraberlik için yüklendiği sırada, 90. dakikada kontra atakta bir kez daha Pickford'un kalesini sarsan Neto, duble yaparak maçın skorunu tayin etti.

Premier Lig. 7. Hafta

Everton — Chelsea 0-2

Goller: Neto (46, 90).

  • Everton: Pickford, Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Rohl, Armstrong, Garner, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry.

  • Chelsea: Martinez, Lacroix, Acheampong, Colwill, Hato, Neto, Palmer, Caicedo, Henderson, Rogers, Joao Pedro.

Puan durumu: İlk dörde yükseliş

Bu başarı, puan durumundaki tabloyu önemli ölçüde değiştirdi:

  • Chelsea'nin konumu: Deplasman galibiyetinin ardından puanını 13'e çıkaran Enzo Maresca'nın öğrencileri, Premier Lig tablosunda 4. sıraya yükselerek şampiyonluk yarışı ve Şampiyonlar Ligi potasına yaklaştı;

  • Everton geride kaldı: Mağlup olan ev sahibi ekip 10 puanla 6. sırada kaldı.

ChelseaEvertonPedro NetoPremier Ligİngiltere
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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