Pedro Neto kariyerine Suudi Arabistan'da devam edebilir

Chelsea'nin hücumcusu Pedro Neto, sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübüyle kişisel sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı ve Londra ekibinden ayrılmaya çok yaklaştı. GOAL.com'un haberine göre, 26 yaşındaki Portekizli futbolcu için yarışta Manchester City ve Arsenal gibi dev kulüpler geride kaldı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Yaz transfer dönemi boyunca kanat oyuncusuyla ilgili yoğun söylentiler gündeme gelmişti. Özellikle Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, hücum hattını güçlendirmek için bu futbolcuyu öncelikli hedef olarak belirlemişti. Ancak durum hızla değişti ve Riyad ekibi transfer yarışında açık ara öne geçti.

Sky Switzerland'ın haberine göre Pedro Neto, Al-Hilal'e transfer olmayı kabul etti. Suudi Arabistan devi, futbolcu için yaklaşık 60 milyon avro (51 milyon sterlin) bonservis ödemeye hazır olduğunu bildirdi.

Arsenal'in ilgisi ve mali nedenler

Arsenal de Mikel Arteta yönetiminde kanat rotasyonunu güçlendirmek amacıyla futbolcuyu kadrosuna katmak istiyordu. Real Madrid yıldızı Vinicius Junior'ın transferi suya düşünce Kanoniler, dikkatini Chelsea oyuncusuna çevirdi ve onu Bukayo Saka ile Gabriel Martinelli'ye güçlü bir rakip olarak gördü.

Ancak Chelsea'nin son sezonlarda yaptığı büyük harcamaların ardından finansal fair play kurallarına uyma ve bütçeyi dengeleme zorunluluğu bu tür transferleri kaçınılmaz kılıyor. Portekizli futbolcunun satışı, Londra ekibine mali açıdan fayda sağlayacak.

Xabi Alonso yönetiminde yeni dönem

Transfer söylentileri tüm hızıyla devam ederken Chelsea'nin teknik direktörlüğünü devralan Xabi Alonso, takımı yeni sezona hazırlıyor. Geçen sezonu hayal kırıklığı yaratan 10. sırada tamamlayan ekibe katılan eski İspanyol orta saha oyuncusu, öğrencileriyle hazırlık çalışmalarını tamamladı.

Sezon öncesindeki son hazırlık maçında Chelsea, Real Sociedad'ı 3-1 mağlup etti. Bu sonuç, gelecek hafta sonunda Fulham'a karşı oynanacak Premier League'in açılış maçı öncesinde takım taraftarlarına bir nebze umut verdi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Xabi Alonso, kısa sezon öncesi hazırlık döneminde takımın kaydettiği olumlu gelişmeleri takdir etti. Teknik direktöre göre takımın hâlâ geliştirmesi gereken birçok yönü bulunuyor ve bu, sezon başında doğal bir durum.