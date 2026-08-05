City, Pedro Neto için ilk adımı attı: transfer neye bağlı?

“Manchester City” yaz transfer döneminde hücum hattını bir Premier Lig yıldızıyla daha güçlendirme ihtimalini değerlendiriyor. “Şehirliler”, Chelsea kanat oyuncusu Pedro Neto’nun temsilcileriyle doğrudan temas kurdu.

Şu an için kulüpler arasında resmi bir anlaşma bulunmuyor. Ancak görüşmelerin başlaması, Portekizli futbolcunun geleceğiyle ilgili durumun ciddileştiğini gösteriyor.

City, Neto cephesiyle doğrudan temasa geçti

Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, “Manchester City”, Pedro Neto’nun temsilcileriyle olası transfer konusunda ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

26 yaşındaki kanat oyuncusu, kulübün hücum hattını güçlendirmek için değerlendirilen başlıca adaylardan biri. Bununla birlikte, bu aşamada City’nin Chelsea’ye resmi teklif sunduğuna veya kulüplerin bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardığına dair bir bilgi bulunmuyor.

Dolayısıyla söz konusu olan, henüz tamamlanmış bir transfer değil; futbolcu tarafının tutumunu öğrenmeye yönelik ilk adım.

Savinho’nun ayrılığı transfere kapı açabilir

Haberlere göre Neto’nun olası transferi “Manchester City” kanat oyuncusu Savinho’nun geleceğine bağlı olabilir.

Brezilyalı futbolcuyla Tottenham ilgileniyor. Savinho Manchester’dan ayrılırsa City, onun yerine hızlı, her iki kanatta da oynayabilen ve İngiltere futbolu deneyimine sahip bir hücum oyuncusu almayı planlıyor. Neto, bu gerekliliklere uyan bir aday olarak görülüyor.

Aynı zamanda Tottenham’ın da Portekizli futbolcuyu olası alternatiflerden biri olarak takip ettiği belirtiliyor.

Chelsea, Neto’yu kolayca bırakmayacak

Pedro Neto, 2024 yazında Wolverhampton’dan Chelsea’ye transfer oldu ve Londra kulübüyle 2031 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Bu durum, müzakerelerde Chelsea’nin pozisyonunu oldukça güçlendiriyor.

Britanya basınında Londra ekibinin futbolcuya yaklaşık 70 milyon sterlin değer biçebileceği öne sürüldü. Ancak bu rakam kulüp tarafından resmi olarak doğrulanmadı.

Bu nedenle City’nin ilgisinin resmi bir teklife dönüşmesi için birkaç şartın gerçekleşmesi gerekiyor:

— Savinho’nun geleceğinin netleşmesi;

— Neto’nun transfere yaklaşımının öğrenilmesi;

— Chelsea’nin satışa onay vermesi;

— kulüplerin bonservis bedeli konusunda anlaşması.

Neto’nun Chelsea’deki kesin istatistikleri nasıl?

Pedro Neto, Chelsea formasıyla ilk iki sezonunda tüm kulvarlarda 103 maça çıkıp 19 gol attı. Kulübün sezonlara göre açıkladığı resmi verilere göre 2024/25 sezonunda 9, 2025/26 sezonunda ise 10 asist yaptı. Böylece toplam asist sayısı 19’a ulaştı.

Portekizli kanat oyuncusu yalnızca 2025/26 sezonunda 52 maçta forma giyerek 10 gol ve 10 asist kaydetti. Takımının tüm kulvarlardaki en iyi asist yapan oyuncusu oldu.

Başlıca özellikleri; yüksek hızı, bire bir pozisyonlarda rakiplerini geçebilmesi, her iki kanatta oynayabilmesi ve hücumun farklı bölgelerinde görev yapabilmesi.

City neden özellikle Neto’yu istiyor?

Neto’nun Premier Lig’e uyum sağlamış olması, Manchester City için önemli bir faktör. İngiliz futbolunda büyük deneyim kazanan oyuncunun yeni bir lige alışması için uzun bir süreye ihtiyacı olmayacak.

Bunun yanı sıra futbolcu, City’nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca ile Chelsea’de birlikte çalıştı. Britanya kaynakları, teknik direktörün Neto’nun yeteneklerini yakından tanımasının transfere yönelik ilgiyi artırdığını yazıyor.

Ancak futbolcunun uzun vadeli sözleşmesi ve olası yüksek bonservis bedeli, görüşmelerin kolay geçmeyeceğine işaret ediyor.

Belirleyici adım henüz atılmadı

Manchester City’nin Neto’nun temsilcileriyle temas kurması, transfer sürecindeki ilk ciddi adım olabilir. Ancak futbolcu hâlâ Chelsea’nin oyuncusu ve kulüpler arasında resmi görüşmelerin başladığı doğrulanmadı.

Şimdi asıl dikkat Savinho’nun geleceğine ve Chelsea’nin belirleyeceği şartlara çevrilecek. Durum City’nin planları doğrultusunda ilerlerse Pedro Neto, yaz transfer döneminin en ses getiren anlaşmalarından biri olabilir.

Sizce Neto, Manchester City’nin hücumuna uyum sağlar mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram’da veya diğer sosyal ağlarda futbolseverlerle paylaşın!