Chelsea, Jordan Pickford'u kadrosuna katmaya hazır

İngiltere Milli Takımı ve Everton kalecisi Jordan Pickford, Londra kulübü Chelsea'nin dikkatini çekiyor. Eski kaleci Shay Given'a göre futbolcudan en ufak bir ilgi gelmesi hâlinde “aristokratlar” onu transfer etme fırsatını kaçırmayacak ve hemen harekete geçecek. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

BOYLE Sports'a konuşan Shay Given, Jordan Pickford'un yıllar boyunca sergilediği istikrarlı performansa rağmen transferiyle ilgili söylentilerin neredeyse hiç olmamasına şaşırdığını gizlemedi. 32 yaşındaki file bekçisi, 2017'de Sunderland'den Everton'a transfer olduğundan beri Goodison Park'ta on sezon geçirdi ve takımın en önemli dayanaklarından biri hâline geldi.

Deneyimli kalecinin kariyeri ve istatistikleri

Deneyimli file bekçisi, bugüne kadar Everton formasıyla toplam 358 maça çıktı ve bu karşılaşmaların 100'ünde kalesini gole kapattı. Ayrıca uzun yıllardır İngiltere Milli Takımı'nın birinci kalecisi olmayı sürdürüyor ve dünya kupalarındaki maç sayısı bakımından rekor kırdı.

Pickford'un Merseyside ekibiyle mevcut sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Sözleşmenin uzun vadeli olması ve oyuncunun kulüpteki konumundan memnuniyet duyması, hakkındaki transfer söylentilerini sınırlıyor olabilir.

Chelsea transferinin gerçekleşme ihtimali

Shay Given'a göre kaleciler genellikle yaşları ilerledikçe daha deneyimli ve güvenilir bir performans sergiliyor. Şu anda 32 yaşında olan Pickford'un üst düzeyde daha uzun yıllar forma giyeceğine şüphe yok.

Uzman, Jordan'ın başka bir takıma transfer olma isteğini dile getirmesi hâlinde Chelsea yönetiminin hemen görüşmelere başlayacağını düşünüyor. Buna rağmen kalecinin Everton'da kendisini mutlu hissettiği ve kulübüne bağlı olduğu için şimdilik kariyerinde önemli bir değişiklik yaşanmadığı tahmin ediliyor.