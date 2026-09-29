Manchester City finansal suçlardan suçlu bulundu: Her yıl 25 puan silinecek mi?

·10·Spor
Manchester City finansal suçlardan suçlu bulundu: Her yıl 25 puan silinecek mi?

Dünya futbolunda en çok beklenen ve en tehlikeli fırtına resmen başladı: İngiltere Premier Lig devi Manchester Citykulübünün birçok finansal kuralı ihlal ettiği bağımsız bir komisyon tarafından resmen onaylandı. Son yıllarda İngiliz futbolunu domine eden kulüp, şimdi tarihinin en ağır ve yıkıcı cezasıyla karşı karşıya. Henüz kesin bir yaptırım açıklanmamış olsa da, "City" yönetimi komisyon kararına itiraz etmeye hazırlanıyor, bu da nihai kararı bir süre daha erteleyecek.

Ancak İngiliz kulüplerinin kulislerinde daha önce görülmemiş bir ceza senaryosu tartışılıyor. The Touchline haberine göre, Premier Lig kulüplerinden birinin eski bir yöneticisi, City'nin alt lige düşürülmeyeceğini, ancak 3 ila 5 yıl boyunca her sezon başlangıcında 20-25 puanının silinebileceğini açıkladı. Eğer bu emsal gerçekleşirse, kulüp için Şampiyonlar Ligi'ne katılmak imkansız bir göreve dönüşecek.

“Suçlamaların onayı, 5 yıllık diskalifiye ve 25 puanlık ceza”: Tartışmanın 5 ana noktası

Manchester City hakkında açılan finansal dava ve olası cezalarla ilgili en önemli resmi kanıtlar:

  • Finansal ihlaller resmen kanıtlandı: Bağımsız komisyon, "Manchester Citykulübünün birçok finansal kuralı ihlal ettiğini resmen onayladı;

  • “Eksi 20-25 puan” senaryosu: Takımı Premier Lig'de tutarak, 3 ila 5 yıl boyunca her sezon başında 20-25 puanlık bir ceza uygulanabilir;

  • Avrupa kupalarını kaybetme riski: Her yıl eksi puanlarla sezona başlamak, kulübü sadece şampiyonluk yarışından değil, aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi biletinden de mahrum bırakacaktır;

  • “City” pes etmeyecek: Manchester City, karara karşı üst mahkemelere itiraz başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor;

  • Sürecin uzaması ve zaman kazanma: Hukuki itirazlar sonucunda cezanın fiilen yürürlüğe girmesinin birkaç ay daha gecikmesi bekleniyor.

Manchester City davası: Premier Lig'de beklenen ceza senaryolarının sınıflandırılması

Bağımsız komisyon ve uzmanlar çevresinde değerlendirilen olası yaptırımların karşılaştırması:

Değerlendirilen ceza seçenekleri

Uygulama şekli ve şartları

Kulüp ve Premier Lig için olası sonuçları

Uzun vadeli düzenli puan silme

3-5 yıl boyunca her sezon 20-25 puan silinmesi

Şampiyonlar Ligi'nden mahrum kalma, yıllık yüz milyonlarca avroluk finansal kriz

Tek seferlik rekor puan silme cezası

Mevcut veya gelecek sezondan 40-50 puan silinmesi

Kulübün bir yıllık sezonunun kaybedilmesi ve Championship'e düşme riski

Alt lige düşürülme (Küme düşme)

Premier Lig'den doğrudan Championship veya 1. Lig'e düşürülme

Tüm yıldız futbolcuların ve teknik direktörün takımdan ayrılması

Kulübün savunma stratejisi

Bağımsız komisyona karşı üst mahkemelere itiraz

Davanın maksimum düzeyde uzatılması ve yaptırımların hafifletilmesi

Futbol ve finansal uzmanlık: Neden 5 yıllık ceza, alt lige düşmekten daha ağır?

Spor hukukçuları, futbol içeriden öğrenenleri ve ekonomistlerin sonuçları:

  • “Tek seferlik bir ölüm değil, beş yıllık işkence”: Eğer kulüp Championship'e düşürülseydi, 1 yıl içinde şampiyon olup geri dönebilirdi; ancak her yıl sezona -25 puanla başlamak, takımı 5 yıl boyunca sürekli felç etmek demektir; böyle bir durumda ne Erling Haaland ne de başka bir süper yıldız kulüpte kalır, çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynamamak kariyerlerine büyük bir darbe vurur;

  • “Premier Lig kendi markasını koruma peşinde”: Premier Lig, City'yi ligden tamamen atmak istemiyor çünkü kulübün küresel yayın ve sponsorluk anlaşmaları tüm Premier Lig pazarlamasına fayda sağlıyor; düzenli puan silme yoluyla lig yönetimi hem "adaletin sağlandığını" gösteriyor hem de ticari kayıpları azaltıyor;

  • İtiraz savaşı ve yasal süreler: Manchester City, dünyanın en pahalı avukat ordusuna sahip; itiraz ederek kulüp dava sürecini bir yıl daha uzatabilir ve puan silme cezasını belirli anlaşmalar veya devasa para cezalarıyla değiştirmeye çalışabilir.

Sizce Manchester City'ye her sezon 20-25 puan silme cezası uygulanması adil olur mu, yoksa bu kadar büyük finansal yolsuzluklar için kulüp doğrudan alt lige mi gönderilmeli? "City" itiraz yoluyla cezadan kurtulabilir mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve İngiliz futbolundaki en sansasyonel dava analizini tüm taraftarlarla paylaşın!

Manchester CityPremier LeagueFinansal İhlallerŞampiyonlar Ligiİngiliz Futbolu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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