Liam Delap yazın Chelsea'den ayrılıp Everton'a gitmeli

Londra kulübü Chelsea'nin forveti Liam Delap'a, yaz transfer döneminde kariyerine yeniden yön vermek için Goodison Park'ın yolunu tutması önerildi. Everton'ın eski scout'u Brian King'e göre 23 yaşındaki futbolcunun Merseyside ekibine transfer olması, kariyerinde yeni bir sayfa açmasına yardımcı olabilir. Goal.com haber veriyor.

ixbt.com ve The Athletic'in haberlerine göre Chelsea, yaz aylarında hücum hattındaki futbolcu sayısını azaltmayı planlıyor. Danny Welbeck'in takıma katılması ve João Pedro'nun yeni sözleşme imzalamasının beklenmesiyle Delap, satış listesine konulabilecek başlıca adaylardan biri hâline geldi.

Londralılar, 2025 yazında Ipswich Town'dan transfer edilen futbolcu için ödenen 30 milyon sterlinin büyük bölümünü geri kazanmayı hedefliyor. Ayrıca kulüpte Nicolas Jackson (65 milyon sterlin) ve Marc Guiu (25 milyon sterlin) gibi forvetlerin bulunması rekabeti daha da artırıyor.

Romelu Lukaku'nun izinden

Everton'ın eski scout'u Brian King, Liam Delap'ın geçmişte Romelu Lukaku 'nun izlediği başarılı yolu tekrarlayabileceğini belirtti. Belçikalı forvet, Everton formasıyla çıktığı 166 maçta 87 gol atarak Premier League döneminde kulübün en golcü oyuncusu olmuştu.

Brian King, Football Insider'a verdiği röportajda şunları söyledi: «Delap olsaydım ve Everton'dan teklif alsaydım, hemen kabul ederdim. Lukaku da adını tam burada duyurdu ve bu, onun için büyük kapılar açan harika bir yoldu».

King, Lukaku'nun gençlik yıllarında La Manga'daki turnuvada sergilediği performansları hatırlatarak fiziksel gücünü ve sol ayağıyla yaptığı isabetli vuruşları özellikle övdü. Uzman, Delap'ın bir yıllığına kiralık olarak bile Everton'a transfer olma fırsatı bulması hâlinde bu şansı kaçırmaması gerektiğini düşünüyor.

Chelsea yönetiminin hücum hattını küçültme planları Everton için uygun bir fırsat yaratıyor. Goodison Park temsilcisinin genç forveti kadrosuna katmak için görüşmeleri hızlandırması bekleniyor.