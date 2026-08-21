Alonso'nun planlarında olmayan yıldızlar: Chelsea'de iki forvete güven kalmadı

Chelsea forvetleri Liam Delap ve Nicolas Jackson ana takımdan ayrı antrenman yapan futbolcular grubuna katıldı. Bu durum, teknik direktör Xabi Alonso'nun onları yeni sezon planlarında kilit oyuncular arasında görmediğine işaret edebilir.

1. Alonso kadroyu küçültmek istiyor

Chelsea yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele etmeyecek. Bu nedenle Alonso, dar bir kadroyla çalışmayı planlıyor.

Bazı pozisyonlarda oyuncu sayısı arttı. Özellikle santrfor pozisyonunda rekabet oldukça yüksek.

Alonso bu pozisyonda:

Joao Pedro ;

Danny Welbeck

gibi oyunculara güvenmeyi planlıyor.

2. Delap ve Jackson “ayrı grup”ta

The Telegraph'ın haberine göre Chelsea'nin 12 oyuncusu birkaç gündür ana takımdan ayrı antrenman yapıyor.

Delap ve Jackson da bu oyuncular arasında yer alıyor.

İlginç olan ise oyuncuların A takım tesislerini kullanmaya devam etmesi. Cobham'daki tesislerde bulunan akademi binasına taşınmadılar.

3. Chelsea iki forvetini satabilir

Kulübün, her iki oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor.

Liam Delapile Everton, Newcastle ve Nottingham Forest ilgileniyor.

Nicolas Jackson ise Aston Villa'ya transfer olabilir ve Unai Emery ile yeniden çalışabilir.

4. “Bomb squad” geleneği devam mı ediyor?

Chelsea'de daha önce de ana planların dışında bırakılan oyunculardan oluşan bir “bomb squad” oluşturulmuştu. Bu grupta Axel Disasi, Trevoh Chalobah ve Raheem Sterling gibi oyuncular yer almıştı.

Delap ve Jackson'ın da artık bu grupla antrenman yapması, Chelsea'deki geleceklerinin ciddi şekilde sorgulandığını gösteriyor.

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