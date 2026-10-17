Everton - Chelsea: kadrolar ve canlı anlatım
İngiltere Premier Lig kapsamındaki Everton - Chelsea karşılaşması 17 Ekim, 16:30'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Everton ilk 11'i: 1. Pickford J., 45. Armstrong H., 11. Barry T., 4. Branthwaite J., 8. Dewsbury-Hall K., 37. Garner J., 10. Grealish J., 2. Maitland-Niles A., 16. Mykolenko V., 34. Rohl M., 6. Tarkowski J. (kaptan).
Everton yedekleri: 24. Alcaraz C., 20. Dibling T., 19. George T., . Graham B., 30. Hackney H., 22. Johnson B., 23. Nørgaard C., 15. O'Brien J., 12. Travers M.
Everton teknik direktörü: Moyes D.
Chelsea ilk 11'i: 1. Martinez E., 34. Acheampong J., 25. Caicedo M. (kaptan), 6. Colwill L., 21. Hato J., 14. Henderson J., 9. Joao Pedro, 5. Lacroix M., 7. Neto P., 10. Palmer C., 17. Rogers M.
Chelsea yedekleri: 4. Barco V., 41. Estevão, 3. Fofana W., 45. Lavia R., 32. Nicol-Jazuli M., 2. Palestra M., 39. Penders M., 23. Kenda G., 18. Welbeck D.
Chelsea teknik direktörü: Alonso X.
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