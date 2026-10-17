Lokomotiv ve Nasaf puanları paylaştı — puan durumundaki son durum

·11·Spor
Lokomotiv ve Nasaf puanları paylaştı — puan durumundaki son durum

Özbekistan Süper Ligi'nin 24. haftası kapsamında başkent Taşkent'te, ligin üst sıraları için mücadele eden iki köklü takım olan Lokomotiv ile Karşı ekibi Nasaf arasında oynanan derbi mücadelesi beraberlikle sonuçlandı. 'Demiryolcular'ın sahasında gerçekleşen çekişmeli ve tempolu karşılaşmada her iki taraf da ne kadar çabalasa da gol sesi çıkmadı — 0:0.

Bu sonuç, her iki kulübün puan durumundaki yan yana konumunu korumasını sağladı.

Puan dağılımı: Kim kaçıncı sırada?

Karşı ve Taşkent kulüpleri arasındaki puan farkı minimal düzeyde kalmaya devam ediyor:

  • Lokomotiv'in 5. sırası: Maçtan alınan bir puanla Taşkent temsilcisi toplam puanını 39'a yükselterek puan tablosunun 5. sırasında yer alıyor;

  • Nasaf 6. sırada: Karşı ekibi ise puanını 38'e yükselterek 'Demiryolcular'ın hemen ardından 6. sırada bulunuyor.

Maç raporu: Kadrolar ve yedekler

Süper Lig. 24. Hafta

Lokomotiv — Nasaf 0:0

  • Lokomotiv: 1. Aleksey Kozlov, 11. Temurxo‘ja Abduholiqov (10. Shodiyor Shodiboyev, 84), 14. Nikolay Ivanov, 15. Aleksandr Shushnyar, 17. Sardor Mirzayev (70. Muhammadali Reimov, 84), 18. Aleksandr Kucherenko, 23. Diyorjon Turopov, 26. Abdulloh Yo‘ldoshev, 28. Shuhrat Muhammadiyev, 33. Oleg Zoteyev (8. Bilol Tupliyev, 65), 99. Jasurbek Yaxshiboyev (9. Suhrob Nurulloyev, 63).

  • Nasaf: 1. Abduvohid Ne’matov, 2. Alibek Davronov, 4. Akramjon Komilov (5. G‘olib G‘aybullayev, 63), 6. Sardorbek Bahromov (17. Murodbek Rahmatov, 63), 7. Adenis Shala (20. Yusuf Otubanjo, 79), 8. Zafarmurod Abdirahmatov, 10. Bobir Abdiholiqov, 14. Sharof Muhitdinov, 15. Oybek Rustamov, 77. Paata Gudushauri (70. Abbosjon G‘ulomov, 79), 92. Umarbek Eshmurodov.

Sezonun bitimine az bir süre kala ilk beş ve madalya mücadelesi kızışıyor.

LokomotivNasafÖzbekistan Süper LigiTaşkentFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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