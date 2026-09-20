“Marusic’in altın golü ve başkentte zafer”: Neftchi liderliği geri aldı!

Özbekistan Süper Ligi'nin 22. haftasında oynanan merkezi karşılaşmalardan biri Taşkent'te gerçekleşti ve şampiyonluk madalyalarının kaderini doğrudan etkileyen sürpriz bir sonuca sahne oldu. Başkentte geçen çetin ve tavizsiz mücadelede Lokomotiv, kendi sahasında Fergana'nın Neftchi kulübünü ağırladı; maç konuk ekibin 1-0'lık küçük ama çok değerli galibiyetiyle sona erdi. Her iki takımın da savunmaya büyük önem verdiği maçın kaderini 62. dakikada gerçekleşen belirleyici atak tayin etti: Fergana ekibinin üretken forveti Zoran Marusic, rakip kaleyi isabetli bir vuruşla havalandırarak takımına zaferi getiren tek golü kaydetti.

Kalan dakikalarda "Demiryolcular" dengeyi sağlamak için tüm güçlerini ileriye taşısalar da, Neftchi savunma hattı ve kalecisi kusursuz bir performans sergileyerek kalesini gole kapattı. Bu galibiyetle puanını 51'e yükselten Neftchi, Pakhtakor'u (49 puan) 2 puan geride bırakarak turnuva tablosunda 1. sıraya, yani tek başına liderliğe geri döndü; 35 puanda kalan Lokomotiv ise 4. sırada yer alıyor.

Peki, Marusic'in bu golü Neftchi'nin şampiyonluk yolundaki belirleyici dönüm noktası olabilir mi? Lokomotiv'in ilk üç mücadelesindeki şansı nedir ve kalan haftalarda Pakhtakor ile şampiyonluk yarışı ne kadar şiddetli geçecek?

“Marusic'ten zafer vuruşu ve savunma kalesi”: Maç kroniği

Taşkent'teki kritik karşılaşmanın en önemli anları:

Zoran Marusic'ten belirleyici gol: 62. dakikada Karadağlı tecrübeli lejyoner, ev sahibi savunmasındaki boşluğu değerlendirerek skoru açtı;

Lokomotiv'in dengeyi sağlama çabaları: Golden sonra başkent ekibi Yakhshiboev, Abrayev ve Bahodirov gibi oyuncuları oyuna alarak baskıyı ciddi oranda artırdı;

Neftchi'den 69. dakikada üçlü rotasyon: Teknik heyet, skoru korumak ve tempoyu artırmak için aynı anda Toshmirzaev, Giyosov ve Peritsa'yı oyuna dahil etti;

Demir disiplin ve 1:0: Fergana ekibi son düdüğe kadar düzenli bir şekilde savunma yaptı ve deplasmandaki minimal üstünlüğü galibiyete dönüştürdü;

Tek başına liderliğin geri alınması: Bu sonucun ardından Neftchi, 51 puanla puan tablosunda birinciliğe geri döndü.

Süper Lig 22. Hafta: Lokomotiv — Neftchi maçı istatistikleri

Takımların kadroları ve puan durumundaki yerleri:

Göstergeler ve kriterler Lokomotiv (Ev Sahibi) Neftchi (Konuk) Final skoru 0 1 Gol sahibi — Zoran Marusic (62. dakika) Toplanan puanlar 35 puan 51 puan (Lider) Turnuva sıralaması 4. sıra 1. sıra (+2 puan farkla) En yakın takipçiyle fark — Pakhtakor'un 2 puan önünde Kaleciler Kozlov Ergashev Taktiksel değişiklikler 57. ve 72. dakikalardaki değişiklikler 69 (3'lü) ve 81. dakikalardaki rotasyon

Futbol analizi: Uzmanlar Neftchi'nin şampiyonluk potansiyeli hakkında ne diyor?

Ulusal lig yorumcuları ve spor uzmanlarının temel sonuçları:

Marusic'in yüksek sınıfı: Neftchi forveti, sezonun en kritik aşamasında tekrar belirleyici figür haline geldi ve yarım pozisyonu bile gole çevirebileceğini kanıtladı;

Deplasmanda şampiyonluk karakteri: Zorlu bir rakip olan Lokomotiv'in sahasında puan kaybetmeden 1-0 kazanmak, sadece şampiyonluk ruhuna sahip takımların başarabileceği bir durumdur;

Pakhtakor ile psikolojik düello: Başkent devinin 2 puan önüne geçmek, Neftchi oyuncularına ekstra güven ve kalan kritik haftalar öncesinde stratejik bir avantaj sağlar;

Savunma hattındaki istikrar: Ergashev, Abduganiev ve Kouao liderliğindeki savunma sistemi, Lokomotiv forvetlerine net bir vuruş imkanı tanımayarak takımın en büyük başarısı oldu.

Neftchi'nin Taşkent'teki bu zorlu ve zafer dolu adımı, Fergana'ya uzun yıllar sonra şampiyonluk kupasını geri getirme yolundaki en önemli aşamalardan biri oldu.

Sizce Neftchi bu sezon Pakhtakor'u geride bırakıp Süper Lig şampiyonluğunu kazanabilir mi? Zoran Marusic'in 62. dakikadaki golünü sezonun en önemli golü olarak adlandırabilir miyiz? Kişisel görüş ve analizlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolunun en heyecan verici merkezi maç analizini tüm taraftar arkadaşlarınızla paylaşın!