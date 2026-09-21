Islom Ismoilov, Lokomotiv galibiyeti ve üzerlerindeki baskı hakkında açık konuştu

Özbekistan Süper Ligi'nin 22. haftasında son şampiyon Fergana temsilcisi Neftchi, Taşkent'te Lokomotiv'e karşı oldukça zorlu ve şiddetli bir maç oynayarak 1-0'lık skorla altın değerinde bir galibiyet aldı. Bu karşılaşma, sadece puan tablosundaki liderliği geri kazanmak için değil, aynı zamanda Süper Lig, Özbekistan Kupası ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit olmak üzere üç kulvarda mücadele eden Fergana ekibi için gerçek bir zihinsel sınav oldu. Maçın ardından Neftchi Teknik Direktörü Islom Ismoilov basın toplantısına katılarak öğrencilerinin derin savunma yapmasının nedenlerini, 18 yaşındaki Nurmuhammad Abduganiyev'in Fabio Cannavaro'nun gözleri önündeki heyecanını, devam eden sakatlık krizini ve 'Neftchi kolayca şampiyon olur' görüşlerine karşı sert ve tarafsız yanıtlar verdi.

Uzman, rakibin gücünü kabul ederek sezon sonu yaklaştıkça baskının her zamankinden iki kat arttığını, yedek kulübesindeki gençler ve yorgunluk faktörleri arasında her puanın final değerinde olduğunu vurguladı. Peki, Ismoilov'un bahsettiği psikolojik baskı ve kadro derinliği sorunları, Neftchi'nin şampiyonluk yolundaki yürüyüşünü durdurmayacak mı?

«Final değerinde bir deplasman, Cannavaro'nun ziyareti ve sakatlık salgını»: Ismoilov'un röportajından önemli noktalar

Neftchi teknik direktörünün basın toplantısında üzerinde durduğu en önemli tezler ve açıklamalar:

Lokomotiv maçı gerçek bir final: Rakibin Namangan'da puan alan ve evinde Dinamo'yu yenen kaliteli bir takım olması nedeniyle bu deplasmana sanki bir final maçıymış gibi hazırlanıldı;

Derin savunma teknik direktörün emri değil: Skor açıldıktan sonra takımın geri çekilmesi psikolojik baskıyla ilgili; teknik direktörün asla böyle pasif bir savunma talep etmediğini, ancak sezon sonundaki her hatanın bedelinin ağır olması nedeniyle futbolcuların tedbirli davranmak zorunda kaldığını açıkladı;

Cannavaro'nun gözleri önündeki 18 yaşındaki Abduganiyev: Süper Lig liderlerinin kadrosunda 18 yaşındaki bir oyuncunun ilk 11'de oynaması nadir bir durum; milli takım teknik direktörünün stadyumdan izlemesi ve milli takımdan davet alınması genç savunmacıdaki doğal heyecanı artırdı;

«Kolay şampiyonluk» hakkındaki mitler çürütüldü: Pahtakor'dan milli takıma 6, Navbahor'dan 4 futbolcu çağrılırken Neftchi'den sadece 1 kişinin davet edilmesi kadro gücünü gösteriyor; ayrıca takımda 6-7 lider oyuncu (Yovovich, Siger, Yoldoshev) sakatlık nedeniyle kadro dışı;

Kupada rövanş ve üç kulvarda mücadele: Lokomotiv'e karşı kupa kapsamındaki gelecek maç tamamen farklı bir ruhla geçecek ve Fergana ekibi, uzun yıllar süren aradan sonra kupayı da kazanmak için tüm gücünü seferber edecek.

Islom Ismoilov'un Süper Lig ve rakipler hakkındaki karşılaştırmalı analizi

Teknik direktör basın toplantısında rakipleri ve sezonun zorluğunu rakamlar ve delillerle gösterdi:

Kriterler ve yönler Neftchi Fergana Rakipler (Pahtakor, Navbahor, diğerleri) Milli takıma çağrılar 1 futbolcu (Nurmuhammad Abduganiyev) Pahtakor — 6, Navbahor — 4 Sakatlıklar ve kayıplar Aynı anda 6-7 oyuncu kadro dışı (Yovovich, Siger vb.) Pahtakor ve Navbahor'da kadro istikrarlı ve kayıplar az Genç kadro ve denge 18 yaşındaki Abduganiyev ilk 11'de, yedeklerde 2007-2008 doğumlu gençler İlk üçteki takımlarda 18 yaşındaki oyuncular ilk 11'de nadiren görülür Yük ve müsabakalar 3 kulvar: Süper Lig, Özbekistan Kupası, AFC Şampiyonlar Ligi Elit AFC Şampiyonlar Ligi ve yerel turnuvaların yoğun takvimi tüm devleri zorluyor

Futbol ekspertizi: Neftchi teknik direktörünün açıklaması neden önemli?

Spor analistleri ve Özbek futbolu uzmanlarının temel sonuçları:

Baskıyı yönetme stratejisi: Islom Ismoilov'un 'kolay şampiyonluk' hakkındaki söylemleri sert bir şekilde reddetmesi, takım etrafındaki gereksiz illüzyonları ortadan kaldırarak futbolcuları gerçeklere döndürmeyi ve rehavete kapılmamalarını sağlamayı amaçlıyor;

Gençleri koruma: Cannavaro'nun izlediği maçta hata yapan Abduganiyev'i açık basında desteklemesi, teknik direktörün öğrencilerine olan güvenini ve pedagojik becerisini gösteriyor;

Değerli 3 puan: Kadrodaki büyük kayıplara ve maçın sonunda sadece skoru korumaya geçilmesine rağmen galibiyetin korunması, şampiyonluk mentalitesinin oluştuğuna işaret ediyor.

Islom Ismoilov'un bu samimi ve cesur açıklamaları, sezonun geri kalanında şampiyonluk yarışının daha da çetin ve gergin geçeceği anlamına geliyor.

Sizce Islom Ismoilov haklı mı: Neftchi'nin şampiyonluk yolculuğu rakipler ve sakatlıklar göz önüne alındığında gerçekten beklenenden daha mı zor geçiyor? Fabio Cannavaro'nun takibi altında oynayan 18 yaşındaki Abduganiyev milli takımın ana kadrosuna girebilir mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve teknik direktörün bu ses getiren röportajını tüm futbolseverlerle paylaşın!