Lokomotiv Taşkent'te Dinamo karşısında geri dönüşe imza attı

·70·Spor
Lokomotiv Taşkent'te Dinamo karşısında geri dönüşe imza attı

Özbekistan Süper Ligi'nin 16. haftasında oynanan çekişmeli mücadelede Taşkent temsilcisi Lokomotiv, sahasında Semerkant ekibi Dinamo'yu konuk etti. Karakterli bir oyun sergileyen demiryolcular, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşma konuk ekibin üst üste geliştirdiği ataklarla başlasa da ev sahibi takım karakterini ortaya koyarak iki golle karşılık verdi.

Erken gelen gol ve Lokomotiv'in güçlü geri dönüşü

Maçın henüz 8. dakikasında Semerkant ekibinin oyuncusu Jaloliddin Jumaboyev skoru açarak Dinamo'yu öne geçirdi.

Ancak bu gol, ev sahibi ekibi daha da hareketlendirdi. Aralıksız ataklar sonuç verdi:

  • 29. dakikada Diyorjon Turopov dengeyi sağlayarak skoru eşitledi: 1-1;

  • 35. dakikada ise deneyimli forvet Temurxo‘ja Abduxoliqov Lokomotiv'in galibiyet golünü rakip filelere göndererek geri dönüşü tamamladı: 2-1.

İkinci yarıda her iki takım da tehlikeli fırsatlar yakalasa da skor bir daha değişmedi.

Puan tablosundaki değişiklikler

Bu önemli ve karakterli galibiyetin ardından Lokomotiv puanını 25'e çıkararak puan tablosunda 5. sıraya yükseldi.

Mağlup olan Dinamo ise 21 puanla puan tablosunun 9. basamağında kalmaya devam ediyor.

Maç bilgileri:

Süper Lig. 16. hafta

Lokomotiv – Dinamo 2-1

Goller: Jaloliddin Jumaboyev 8 (0-1), Diyorjon Turopov 29 (1-1), Temurxo‘ja Abduxoliqov 35 (2-1)

  • Lokomotiv: 12. Nikita Shevchenko, 9. Suhrob Nurulloyev (8. Bilol Tupliyev, 71), 10. Shodiyor Shodiboyev (7. Quvonchbek Abrayev, 72), 11. Temurxo‘ja Abduxoliqov, 15. Aleksandr Shushnyar (26. Abdulloh Yo‘ldoshev, 60), 17. Sardor Mirzayev, 18. Aleksandr Kucherenko, 23. Diyorjon Turopov (70. Muhammadali Reimov, 71), 28. Shuhrat Muhammadiyev, 33. Oleg Zoteyev, 45. Yovan Nishich.

  • Dinamo: 1. Edem Nemanov, 3. Mixail Shtefan, 7. Sanjar Qodirqulov, 15. Rasul Yo‘ldoshev (21. Jahongir Abdusalomov, 72), 19. Tigran Avanesyan, 20. Jaloliddin Jumaboyev, 25. Oybek O‘rmonjonov (4. Nurillo To‘xtasinov, 57), 26. Marko Stanoyevich (2. Artyom Radayev, 57), 30. Xaris Xaydarevich (24. Akbar Xudoyberdiyev, 57), 37. Firdavs Abdurahmonov, 77. Behruzbek Oblaqulov.

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LokomotivDinamoTaşkentÖzbekistanSemerkant
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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