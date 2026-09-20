«4:1'lik skoru beklemiyorduk»: Ro‘ziqul Berdiyev, Andican'daki galibiyetin sırlarını açıkladı

Özbekistan Süper Ligi'nin 22. haftasında Karşı'nın Nasaf kulübü, deplasmanda Andican'ı 4:1'lik skorla mağlup ederek iradeli ve farklı bir galibiyet elde etti. Andican'daki son 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen 'Ejderhalar' için bu sonuç gerçek bir rövanş oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Ro‘ziqul Berdiyev maç öncesindeki ciddi endişeler, kadrodaki ağır eksikler, Umar Eshmurodov'un ön liberoya çekilmesi ve kaleci Abduvohid Ne’matov'un penaltı kullanma nedenleri hakkındaki sorulara açık yüreklilikle cevap verdi.

Teknik direktörün belirttiğine göre, takımın uzun bir yol kat etmesi ve kadrodaki birçok kilit oyuncunun sakatlığı nedeniyle maç öncesi endişe yüksekti; ancak öğrencileri sahada son derece akıllı ve disiplinli hareket ederek planı harfiyen uyguladılar. Peki, Berdiyev'in bu taktiksel kararları Nasaf'ın şampiyonluk yarışı ve madalya mücadelesini nasıl etkileyecek?

«Eksikler, Ne’matov'un golü ve taktiksel hamleler»: Berdiyev basın toplantısında

Teknik direktörün değindiği en önemli noktalar ve özel açıklamalar:

Maç öncesi endişe ve yorgunluk: «Çok fazla eksik vardı. Deplasmanda oynuyoruz ve uzun bir yol geldik. Bu skorla kazanacağımızı düşünmemiştik»;

Eshmurodov'un pozisyon değişikliği: «Her iki Rahmatov'un sakatlığı, Bahromov'un yokluğu ve Muhiddinov'un rahatsızlığı nedeniyle Umar'ı ön liberoya koyduk»;

Ne’matov neden penaltı kullandı?: «Normalde Sharof kullanırdı. Ancak Abduvohid'in bu konuda tecrübesi var, daha önce de atmıştı. Bu yüzden ona verdik ve harika bir vuruş yaptı»;

Andican'daki 4 maçlık kötü serinin sona ermesi: «Andican'ın kendi sahasında sert oynadığını biliyorduk, ancak çocuklar konsantrasyonlarını kaybetmeden haklı bir galibiyet aldılar»;

Gençlere büyük güven: Teknik direktör, yedekten giren gençlerin performansından memnun olduğunu ve takımın 5 üyesinin olimpiyat milli takımında oynadığını özellikle vurguladı.

Andican — Nasaf (1:4): Ro‘ziqul Berdiyev taktiğinin karşılaştırmalı analizi

Zorunlu değişiklikler ve sahadaki pratik sonuçları:

Yönelimler ve sorunlar Mevcut eksikler ve sorun Berdiyev'in taktiksel çözümü ve etkisi Orta saha merkezi Her iki Rahmatov sakat, Bahromov yok Umar Eshmurodov savunma önüne çekildi (1 asist) Penaltıcı seçimi Asıl penaltıcı Sharof Muhiddinov rahatsız Abduvohid Ne’matov'a güvenildi ve golü attı Deplasmandaki zihinsel baskı Andican'da 4 maçtır galibiyet yoktu Disiplinli savunma ve kontra ataklarla 4:1 kaydedildi Yedek kulübesi gücü Yol yorgunluğu ve uzun mesafe kat edilmesi Gençlerin ve Otubanjon'un oyuna girmesi tempoyu korudu

Uzman görüşü: Bu galibiyet Nasaf için neden hayati önem taşıyordu?

Spor analistleri ve futbol uzmanlarının sonuçları:

Kriz durumundan teknik direktör ustalığıyla çıkış: Kadroda 4 ana oyuncunun yokluğuna rağmen taktiği hızla değiştirip farklı galibiyet almak, Berdiyev'in yüksek tecrübesini gösterdi;

Kaleci golü — zihinsel darbe: Abduvohid Ne’matov'un penaltıdan attığı gol, Andican taraftarlarını ve takımını zihinsel olarak tamamen yıktı;

Madalya mücadelesinde büyük adım: Deplasmandaki bu güvenli galibiyet, Nasaf'ı 34 puanla 5. sıraya taşıyarak ilk üç için baskıyı ciddi oranda artırdı.

Nasaf'ın Andican'daki iradeli adımı, takımın her türlü zor durumda şampiyonluk ruhunu kaybetmeyeceğini bir kez daha kanıtladı.

Sizce Ro‘ziqul Berdiyev'in Umar Eshmurodov'u merkezde oynatması ve kaleciye penaltı attırması teknik direktörlük dehası mı yoksa zorunluluktan yapılan bir risk mi? Nasaf bu sezon ilk üçe girebilir mi? Yorumlarınızı paylaşın ve teknik direktörün bu samimi röportajının analizini futbolseverlerle buluşturun!