Bologna - Inter: Kadrolar ve canlı anlatım

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Bologna - Inter: Kadrolar ve canlı anlatım

İtalya Serie A kapsamındaki Bologna - Inter karşılaşması 17 Ekim, 21:00'de (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında olaylar canlı anlatımda güncellenecektir.

Bologna ilk 11: 1. Skorupski L., 10. Bernardeschi F., 28. Cambiaghi N., 16. Casale N., 36. Darmian M., 19. Ferguson L., 33. Miranda J., 91. Piccoli R., 4. Pobega T., 3. Theate A., 20. Zortea N.

Bologna yedekleri: 23. Alhassane R., 8. Amondarain M., 29. De Silvestri L., 9. Dovbyk A., 17. El Azzouzi O., 22. Eneme J., 5. Fauske Helland E., 72. Happonen U., 14. Heggem T., 18. Lybra M., 11. Mbangula S., 6. Moro N., 21. Odgaard J., 25. Pessina M., 41. Vitik M.

Bologna teknik direktörü: Palladino R.

Inter ilk 11: 1. Martinez J., 25. Akanji M., 23. Barella N., 95. Bastoni A., 31. Bisseck Y., 32. Dimarco F., 94. Esposito F., 11. Luis Enrique, 8. Sucic P., 9. Thuram M., 7. Zielinski P.

Inter yedekleri: 14. Bonny A., 46. Bovio L., 20. Calhanoglu H., 30. Carlos Augusto, 12. Di Gennaro R., 17. Diouf A., 22. Mkhitaryan H., 48. Mosconi M., 49. Provedel I., 99. Spence D., 5. Stankovic A.

Inter teknik direktörü: Chivu C.

Canlı anlatım1-1 CANLI
45+1
Federico Dimarco (Inter) ceza sahasına tehlikeli bir orta yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı. Hakem düdüğünü çaldı, Inter korner kullanacak.
45
Dördüncü hakem maça 2 dakika eklendiğini gösterdi.
45
Nadir Zortea (Bologna) ortaya hareketlendi ve yakın mesafeden vuruşunu yaptı, ancak Josep Martínez dikkatliydi ve harika bir kurtarış yaptı.
441-1
Gol! Marcus Thuram (Inter) skoru 1:1 yaptı. Nicolò Barella'nın harika ortasında herkesten yüksek kafa vuruşuyla topu sol alt köşeye gönderdi. Łukasz Skorupski bu pozisyonda çaresiz kaldı.
42
Federico Dimarco (Inter) ileriye doğru pas vermek istedi ancak top çok hızlı gitti. Top taca/autа çıktı, Bologna kalecisi oyuna sokacak.
40
Tommaso Pobega (Bologna) harika bir fırsattan yararlanamadı! Ceza sahasında seken topa sahip oldu ve vuruşu direkten döndü!
39
Savunmacının yaptığı iyi uzaklaştırma, Bologna'nın köşe vuruşundan yararlanamaması anlamına geliyor.
39
Federico Bernardeschi (Bologna) ceza sahasına orta yapmak istedi ancak engellendi. Top dışarı çıktı ve Bologna köşe vuruşu kullanacak.
37
Tommaso Pobega (Bologna) ceza sahası dışından gelişine vurdu. Harika bir şutla Josep Martínez'i zor durumda bıraktı ancak top direğin hemen yanından auta gitti.
37
Nadir Zortea (Bologna) ileriye doğru pasını aktarıyor, ancak top çok hızlı gitti ve takım arkadaşına ulaşmadı.
35🟨
Hakem faul için düdüğünü çaldı ve Francesco Pio Esposito (Inter) sarı kart gördü!
34🟨
Daniele Doveri, Arthur Theate'ye (Bologna) sarı kart gösterdi ve futbolcu hiç şaşırmadı, çünkü çok sert ve gecikmeli bir müdahaleydi.
33
Luis Enrique (Inter) ceza sahası dışından kalenin ortasına doğru yerden bir şut çekti ancak şut zayıf kaldı ve Łukasz Skorupski topu rahatça kontrol etti.
32
Nicolò Barella (Inter) ceza sahası içinden vurdu, ancak savunmacılar zamanında araya girdi.
31
Nadir Zortea (Bologna) ceza sahası dışından takım arkadaşına son pası vermek istedi, ancak savunmacılardan biri topu uzaklaştırdı.
30🔁
Raffaele Palladino zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kalıyor. Roberto Piccoli sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemiyor, yerine Jens Odgaard (Bologna) girdi.
29
Roberto Piccoli (Bologna) tıbbi yardıma ihtiyaç duyuyor, bu yüzden hakem oyunu durdurdu ve doktorları sahaya çağırdı.
27
Marcus Thuram (Inter) serbest vuruşun ardından topu kontrol etti ve yakın mesafeden çektiği şut üst direğin üzerinden auta çıktı!
26
Matteo Darmian (Bologna) rakibinden topu söktü ve Daniele Doveri'nin faul çalmasının ardından öfkeyle itiraz etti.
24
Nicolò Cambiaghi (Bologna) ceza sahası içinde boş alan buldu ancak vuruşu sağ direğin hemen dışından auta gitti.
22
Federico Dimarco (Inter) şutunu çekti ancak vuruşu etkisiz kaldı, top sağ direğin az farkla dışına gitti.
21
Topla oynama yüzdesi – 36:64.
19
Bologna topu sahada dolaştırıyor ve kontrolü elinde tutuyor. Ancak rakip pası kesti ve durum değişti.
17
Bologna köşe vuruşundan yararlanamadı, defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.
16
Federico Bernardeschi (Bologna) kaçan büyük fırsatın ardından elleriyle başını tutarak üzüntü içinde! Serbest vuruştan gelen topu kontrol etti, ilk dokunuşuyla iyi yönlendirdi ve yakın mesafeden sağ üst köşeye sert bir şut çıkardı, ancak Josep Martínez harika bir kurtarış yaptı.
15
Daniele Doveri, Petar Sučić'in (Inter) sert faulünü karşılıksız bırakmadı ve düdüğünü çaldı.
15
Nicolò Barella (Inter) çalımarla ilerledi ancak rakip oyuncu onu durdurarak tehlike yaratmasına izin vermedi.
12
Petar Suçič (Inter) iyi hareket etti ancak pası isabetsiz olduğu için arkadaşlarını bulamadı. Top taca çıktı ve Bologna kaleci vuruşuyla oyuna devam edecek.
101-0
Tommaso Pobega (Bologna) harika bir bireysel çaba sergiledi ve ceza sahası içinden yaptığı vuruşla Josep Martínez'i sol alt köşeden avlayarak skoru 1-0 yaptı.
9
Alessandro Bastoni (Inter) rakibini tuttuğu için serbest vuruş veriliyor. Daniele Doveri duran topla başlanacağını gösterdi.
6
Manuel Akanji (Inter), köşe vuruşundan gelen topu ceza sahası dışından kontrol etti ve hemen vurdu. Ancak şutu sağ direğin çok uzağından auta gitti.
6
Şimdi Inter köşe vuruşu kullanacak.
6
Nicolò Barella (Inter) ceza sahası dışından şutunu çekti, az farkla auta! Łukasz Skorupski'den harika bir kurtarış, topun sol alt köşeye gitmesini engelledi. Top dışarı çıktı, köşe vuruşu kararı verildi. Inter, rakip kalede tehlike yaratma fırsatı yakalayacak.
5
Nicolò Barella, Federico Dimarco'ya harika bir pas çıkardı ancak Dimarco şut çekmek için yeterli boş alanı yaratamadı.
4
İnterli oyuncular kısa paslarla topu birbirine aktarıyor.
2
Marcus Thuram (Inter) rakibinin topa sahip olmasını engellemek için onu açıkça çekti ve hakem hemen oyunu durdurdu.
1
İlk yarı başladı.
21:02
Maça Bologna başlıyor.
21:01
Günün maçının hakemini takdim edelim, kendisi Daniele Doveri.
21:01
Her iki takımın ilk 11'leri açıklandı ve bunları maç detaylarında bulabilirsiniz.
21:00
Sevgili taraftarlar, metin yayınımıza hoş geldiniz! İlk 11'ler çok yakında açıklanacak, bu yüzden yerinizi alın ve maçın tadını çıkarmaya hazır olun.
BolognaInterSerie AİtalyaFutbol
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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