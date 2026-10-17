Inter, deplasmanda Bologna'yı 3-1 mağlup etti

·2·Spor
Inter, deplasmanda Bologna'yı 3-1 mağlup etti

İtalya Serie A'nın 7. haftasında son şampiyon Milano ekibi Inter deplasmanda mücadeleci Bologna kulübüne konuk oldu. Çekişmeli ve yoğun geçen mücadelede "Nerazzurri" geriye düşmesine rağmen karakterini ortaya koyarak 3-1'lik net ve geri dönüşlü bir galibiyete imza attı.

Bu başarıyla puanını 19'a çıkaran Milano ekibi, puan durumundaki liderliğini daha da sağlamlaştırdı.

Hızlı gol ve Milano ekibinin cevabı

Karşılaşma ev sahibinin yoğun baskısıyla başladı:

  • Pobega'nın erken golü: Maçın henüz 10. dakikasında Tommaso Pobega düzgün bir vuruşla Bologna'yı öne geçirdi: 1-0;

  • İlk yarının sonunda gelen hayat öpücüğü: İnisiyatifi eline alan konuk ekip, devre biterken 44. dakikada Marcus Thuram'ın yeteneğiyle skoru eşitlemeyi başardı (1-1);

  • Augusto ve Bonny'den belirleyici vuruşlar: İkinci yarıda baskıyı artıran Inter, 69. dakikada Carlos Augusto'nun golüyle öne geçti. 58. dakikada oyuna giren Bonny ise 84. dakikada maçın skorunu tayin etti: 1-3.

Maç raporu

Serie A. 7. Hafta

Bologna — Inter 1-3

Goller: Pobega (10) — Thuram (44), Carlos Augusto (69), Bonny (84).

  • Bologna: Skorupski, Theate, Darmian, Casale, Pobega (Moro, 76), Zortea, Ferguson, Miranda, Piccoli (Enem, 30), Bernardeschi, Cambiaghi (Dovbyk, 76).

  • Inter: Josep Martínez, Bisseck, Akanji, Bastoni, Henrique, Dimarco, Barella, Zielinski (Çalhanoğlu, 79), Sučić, Esposito (Bonny, 58), Thuram (Mkhitaryan, 79).

Puan durumu: Inter zirvede devam ediyor

7. haftanın ardından İtalya şampiyonasında zirve yarışı daha da kızıştı:

  • Inter lider: Milano ekibi 7 maçta 19 puan toplayarak puan tablosunun zirvesini kimseye bırakmıyor;

  • Bologna alt sıralarda: 5 puanda kalan ev sahibi ekip 14. sırada kalarak tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı.

InterBolognaPobegaSerie AFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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