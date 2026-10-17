Milli Olimpiyat Komitesi, Diyora Keldiyorova'nın Aktau'daki zaferine ilişkin açıklama yaptı

·10·Spor
Milli Olimpiyat Komitesi, Diyora Keldiyorova'nın Aktau'daki zaferine ilişkin açıklama yaptı

Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi (MOK), ülkemizin tarihi Olimpiyat şampiyonu Diyora Keldiyorova'nın Kazakistan'da düzenlenen Aktau Asian Open 2026 uluslararası turnuvasındaki başarılı performansı ve altın madalyası hakkında resmi bir açıklama yaptı.

Komite, resmi açıklamasında annelik izni ve uzun bir aradan sonra tatamiye dönen şampiyonun zaferini özel olarak vurguladı: «Şampiyonumuz geri döndü: Diyora Keldiyorova Aktau'da altın madalya kazandı».

Finalde erken zafer

-52 kg sıkletinde mücadele eden Özbek judocu, müsabaka boyunca yeteneklerini tam anlamıyla sergiledi:

  • Rakipler üzerinde kontrol: Keldiyorova, müsabaka tablosundaki ilk rakiplerini güvenle yenerek final aşamasına yükseldi;

  • Azerbaycanlı rakibe karşı mücadele: Final karşılaşmasında hemşehrimiz Azerbaycanlı rakibiyle karşılaştı ve rakibini erken bir ippon ile mağlup ederek podyumun en üst basamağına çıktı;

  • Büyük dönüş: Bu zafer, sporcunun uzun süreli araya rağmen yüksek formunu ve şampiyonluk ruhunu koruduğunu gösterdi.

Paris 2024 Olimpiyatları: Tarih yazan efsanevi yol

MOK Diyora Keldiyorova'nın bundan önceki son resmi müsabakasının Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları olduğunu hatırlattı:

  • Abe ve Krasniqi'ye karşı zafer: Paris Olimpiyatları yolunda Diyora, önce mutlak favori ve dört kez dünya şampiyonu olan Japon Uta Abe'yi saf dışı bırakarak tüm spor dünyasını şaşırtmış, finalde ise Tokyo 2020 Olimpiyat şampiyonu Kosovalı Distria Krasniqi'yi mağlup etmişti;

  • Özbekistan tarihindeki ilk sonuç: Bu zaferle birlikte, Özbekistan tarihinde Yaz Olimpiyat Oyunları'nda judo dalında altın madalya kazanan ilk kadın sporcu olarak tarihe geçti;

  • Annelik ve yeni aşama: Paris başarısından sonra çocuk sahibi olması nedeniyle spora ara veren Keldiyorova, Aktau'daki bu altın madalya ile yeni Olimpiyat döngüsündeki mücadelelere güçlü bir dönüş yaptı.

Diyora Keldiyorova'nın zaferle dönüşü, sadece milli judo okulumuzun değil, aynı zamanda Özbek sporunun yeni uluslararası arenadaki konumunu daha da güçlendirmeye hizmet edecektir.

Diyora KeldiyorovaMOKAktau Asian Open 2026Paris 2024 OlimpiyatlarıJudo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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