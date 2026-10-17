Diyora Keldiyorova uluslararası turnuvada altın madalya kazandı

·17·Spor
Diyora Keldiyorova uluslararası turnuvada altın madalya kazandı

Paris-2024 Olimpiyat Oyunları judo şampiyonu ve Özbekistan milli takımı üyesi Diyora Keldiyorova Kazakistan'ın Aktau şehrinde düzenlenen prestijli uluslararası turnuvada sergilediği başarılı performansla altın madalyanın sahibi oldu.

Uzun bir aradan sonra büyük spora geri dönen deneyimli sporcumuz, kendi sıkletinde dünyada bir kez daha rakipsiz olduğunu kanıtladı.

Tüm rakiplerine karşı mutlak üstünlük

-52 kg sıkletinde ülkemizi temsil eden Keldiyorova, turnuva boyunca kusursuz bir performans sergiledi:

  • Zirveye giden sağlam yol: Özbekistanlı judocu, turnuvanın eleme ve yarı final aşamalarında tüm rakiplerine karşı teknik ve fiziksel üstünlük kurarak finale yükseldi;

  • Finalde erken gelen zafer: Final müsabakasında Azerbaycanlı rakibiyle karşılaşan Diyora, rakibini erken bir ippon ile mağlup ederek Aktau turnuvasında şampiyonluk kürsüsüne çıktı;

  • Başarılı başlangıç: Bu altın madalya, sporcumuzun yeni Olimpiyat döngüsüne büyük bir azim ve şampiyonluk ruhuyla başladığını gösterdi.

Paris zaferi ve istikrarlı başarılar

Hatırlatmak gerekirse, Diyora Keldiyorova Paris-2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda -52 kg kategorisinde tarihi bir zafere imza atarak Özbekistan tarihinin ilk kadın Olimpiyat şampiyonu judocusu olmuştu. Aktau'da kazandığı bu yeni altın madalya, Özbek judo okulunun kıta ve dünya sahnesindeki lider konumunu bir kez daha pekiştirdi.

Diyora KeldiyorovaParis-2024 Olimpiyat OyunlarıAktau TurnuvasıÖzbekistan Milli TakımıJudo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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