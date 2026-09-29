Diyora Keldiyorova tatamiye dönüyor: tarih ve turnuva belli oldu

Paris 2024 Olimpiyat şampiyonu Diyora Keldiyorova, büyük spora resmen dönmeye hazırlanıyor. Özbek ünlü judocu, uzun bir aradan sonra tekrar tatamiye çıkıyor.

Keldiyorova, 17-18 Ekim tarihlerinde Kazakistan'ın Aktau şehrinde düzenlenecek olan Aktau Asian Open 2026 turnuvasına katılacak. Dikkat çekici olan ise, bu müsabakanın sporcunun Paris Olimpiyatları ve doğum yapmasından sonraki ilk resmi maçı olacak olmasıdır.

Diyora Keldiyorova yeniden tatamide

Özbek judosunun en tanınmış ve başarılı temsilcilerinden biri olan Diyora Keldiyorova, resmi müsabakalara dönüş hazırlıklarını sürdürüyor.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan judocu, şimdi Aktau'da uluslararası müsabakalardaki yeni dönemini başlatıyor.

Keldiyorova turnuvada kendi alışılagelmiş -52 kg sıkletinde mücadele edecek.

Bu durum hayranlar için özel bir heyecan kaynağı. Çünkü Diyora Keldiyorova en son resmi müsabakasına Paris Olimpiyatları'nda çıkmıştı.

Paris'teki tarihi zaferden sonra büyük ara

Diyora Keldiyorova, Paris 2024 Olimpiyatları'nda -52 kg sıkletinde şampiyonluğa ulaşarak Özbekistan delegasyonu için tarihi bir sonuç kaydetmişti.

Olimpiyat altını, sporcunun uluslararası arenadaki üst düzey yeteneğini bir kez daha kanıtladı.

Keldiyorova, Dünya Şampiyonaları'nda da madalya kazanan isimler arasında yer aldı. Kariyerindeki en büyük başarılardan biri Olimpiyat şampiyonluğu olsa da, hayranları artık onu tekrar büyük tatamide görme fırsatı bulacak.

Bu kez turnuvanın önemi farklı

Aktau'daki turnuva, Diyora Keldiyorova için sıradan bir müsabaka değil.

Bu onun Paris 2024 Olimpiyatları ve doğum yapmasından sonraki ilk resmi müsabakası olacak.

Bu nedenle judo severler, Keldiyorova'nın tatamiye dönüşünü büyük bir ilgiyle bekliyor.

Sporcu için ise bu müsabaka, resmi maç pratiğini geri kazanmak, uluslararası tatami atmosferine uyum sağlamak ve sonraki turnuvalar öncesinde form durumunu test etmek açısından önemli bir aşama olacak.

Tüm gözler Aktau'ya çevrilecek

17-18 Ekim tarihlerinde Aktau'da düzenlenecek Aktau Asian Open 2026 turnuvasında Diyora Keldiyorova'nın katılımı, Özbek judosu için de büyük önem taşıyor.

Olimpiyat şampiyonunun uzun bir aradan sonraki ilk resmi maçı, hayranlarına onun spora dönüşünü izleme imkanı sunacak.

Diyora Keldiyorova yeniden -52 kg sıkletinde tatamiye çıkıyor. Şimdi asıl merak konusu, Paris'te altın madalya kazanan şampiyonun yeni sezondaki ilk resmi müsabakasının nasıl geçeceği.

17-18 Ekim. Aktau. Aktau Asian Open 2026. Diyora Keldiyorova yeniden tatamide.

Özbek judosunun Olimpiyat şampiyonu için yeni sayfa tam olarak bu turnuvayla başlıyor.