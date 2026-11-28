Daha önce Sidney 2000 Olimpiyat şampiyonu, üç kez dünya şampiyonu ve iki kez Asya Oyunları galibi Kosey Inouye Taşkent'i ziyaret ederek genç Özbek judocular için özel bir masterclass (ustalık dersleri) vermişti. Bu antrenmanlara Diyora Keldiyorova da doğrudan katıldı. Japon uzmanla yapılan çalışmalar, Keldiyorova için gelecek hafta Tokyo tatamisinde gerçekleşecek zorlu mücadeleler öncesinde önemli bir hazırlık görevi gördü.

Paris 2024 Olimpiyat şampiyonu, iki kez dünya şampiyonası madalyası sahibi Diyora Keldiyorova gelecek hafta — 5-6 Aralık tarihlerinde Japonya'nın başkentinde düzenlenecek prestijli Tokyo Grand Slam 2026 turnuvasına katılacak. Yarışma öncesinde sporcumuz, Taşkent'te judo efsanesi Kosey Inouye ile yapılan antrenmanlara katılarak özel bir hazırlık süreci geçirdi.

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Tokyo'da Uta Abe ile tarihi rövanş bekleniyor

Tokyo Grand Slam 2026 turnuvasının resmi kayıtlarında kadınlar -52 kg sıkletinde sadece Diyora Keldiyorova değil, Paris Olimpiyatları'ndan beri Özbek şampiyonla tekrar karşılaşmayı bekleyen Japon yıldız Uta Abe de yer alıyor. Tokyo'nun ev sahipliği yapacağı bu "Grand Slam" müsabakalarında -52 kg sıkleti maçları, turnuvanın ilk günü olan 5 Aralık tarihine planlandı.

İstatistikler Resmi Bilgiler Müsabaka Tokyo Grand Slam 2026 (Tokyo, Japonya — Tokyo Metropolitan Gymnasium) Tarih 5-6 Aralık 2026 (-52 kg sıkleti maçları 5 Aralık'ta yapılacak) Sıklet Kadınlar, -52 kg Ana Yıldızlar ve Rekabet Diyora Keldiyorova (Özbekistan) — Uta Abe (Japonya) (Paris 2024 Olimpiyatları sonrası olası karşılaşma) Hazırlık Aşaması Taşkent'te efsanevi Kosey Inouyeile ustalık derslerine katıldı

Sizce Tokyo Grand Slam turnuvasında Diyora Keldiyorova ve Uta Abe tekrar karşı karşıya gelirse, sporcumuz ev sahibi rakibini kendi evinde de yenebilir mi?

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