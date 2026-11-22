«Messi ve Ronaldo gibi»: Diyora Keldiyorova, Uta Abe ile rekabeti hakkında konuştu
Olimpiyat şampiyonu Diyora Keldiyorova, Japon yıldız judocu Uta Abe ile olan rekabeti hakkında konuştu. Özbek sporcu, iki judocunun seviyesini Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasındaki rekabete benzetti. Uta ile bir kez daha tatamiye çıkmaktan asla kaçınmayacağını vurguladı.
«Bu, Messi ve Ronaldo'yu kıyaslamak gibi»
Judo Olimpiyat Oyunları galibi Diyora Keldiyorova, Japon rakibi Uta Abe hakkındaki düşüncelerini paylaştı. İki sporcuyu kıyaslamanın futboldaki Messi ve Ronaldo rekabetini anımsattığını belirtti.
Keldiyorova, her iki judocunun da kendi seviyeleri ve başarılarıyla öne çıktığını kaydetti. Ayrıca, aralarındaki müsabakaların hayranlarda güçlü duygular uyandırdığını vurguladı.
«Bu, Messi ve Ronaldo kıyaslamalarına benziyor. Onlar da en iyileri. Biz de Uta ile en iyileriz. En iyi maçlarımızı sergiledik, bu yüzden insanlar bazen duygusallaşıyor» dedi Özbek judocu.
«Her zaman dövüşmeye hazırım»
Diyora Keldiyorova'ya Uta Abe ile bir kez daha kozlarını paylaşmak isteyip istemediği de soruldu. Olimpiyat şampiyonu bu soruya net bir cevap verdi: Herhangi bir rakibe karşı tatamiye çıkmaya hazır.
«Onunla maçı bekliyor muyum? Elbette. Bu judo. Ben her zaman dövüşmeye hazırım» diye ekledi Keldiyorova.
Bu sözler, Özbek sporcunun güçlü rakiplerden kaçmadığını ve her türlü ciddi mücadeleye hazır olduğunu gösteriyor.
Keldiyorova ve Abe rekabetinde kim üstün geldi?
Diyora Keldiyorova ile Uta Abe arasındaki çekişme, judo hayranları için özel bir ilgi uyandırıyor. Bilgi olarak, sporcuların son karşılaşmasında Özbek judocu galip gelmişti.
Bu nedenle, olası bir sonraki karşılaşmaları da büyük bir merakla bekleniyor. Bir tarafta Özbekistan'ın Olimpiyat şampiyonu, diğer tarafta Japon judosunun en tanınmış isimlerinden biri. Böyle bir rekabette her hareket ve her saniye belirleyici olabilir.
Keldiyorova ise duruşunu açıkça belirtti: Uta Abe ile tekrar tatamiye çıkmaya hazır. Şimdi hayranları heyecanlandıran asıl soru, iki yıldızın bir sonraki karşılaşması ne zaman olacak?
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