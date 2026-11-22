Olimpiyat şampiyonu Diyora Keldiyorova, Japon yıldız judocu Uta Abe ile olan rekabeti hakkında konuştu. Özbek sporcu, iki judocunun seviyesini Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasındaki rekabete benzetti. Uta ile bir kez daha tatamiye çıkmaktan asla kaçınmayacağını vurguladı.

«Bu, Messi ve Ronaldo'yu kıyaslamak gibi»

Judo Olimpiyat Oyunları galibi Diyora Keldiyorova, Japon rakibi Uta Abe hakkındaki düşüncelerini paylaştı. İki sporcuyu kıyaslamanın futboldaki Messi ve Ronaldo rekabetini anımsattığını belirtti.

Keldiyorova, her iki judocunun da kendi seviyeleri ve başarılarıyla öne çıktığını kaydetti. Ayrıca, aralarındaki müsabakaların hayranlarda güçlü duygular uyandırdığını vurguladı.

«Bu, Messi ve Ronaldo kıyaslamalarına benziyor. Onlar da en iyileri. Biz de Uta ile en iyileriz. En iyi maçlarımızı sergiledik, bu yüzden insanlar bazen duygusallaşıyor» dedi Özbek judocu.