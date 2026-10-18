Diyora Keldiyorova Aktau'daki zaferinin ardından bir sonraki büyük planını açıkladı
Kazakistan'ın Aktau şehrinde düzenlenen Aktau Asian Open 2026 turnuvasında rakipsiz kalarak altın madalyayı kazanan Olimpiyat şampiyonu Diyora Keldiyorova büyük spora dönüşünün ardından bir sonraki büyük planlarını açıkladı.
İki yıllık annelik arasından sonra katıldığı ilk resmi turnuvada kürsüye çıkan Özbek judocu, bu ayın sonunda BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek prestijli Grand Slam turnuvasına katılma niyetinde olduğunu belirtti.
«Buradaki mücadeleler benim için bir sınavdı»: Şampiyonun itirafı
Zaferin ardından sporcu, duygularını ve hazırlık sürecini şu sözlerle değerlendirdi:
Beklenmedik sonuç ve mutluluk: «İki yıllık aradan sonra tekrar tatamiye dönüp altın madalya kazandığım için çok mutluyum. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kadar hızlı bir sonuç beklemiyordum ama çok memnunum;
Abu Dabi Grand Slam hedefi: Şimdi ay sonunda muhtemelen Abu Dabi'deki Grand Slam turnuvasına katılacağım. Bu benim için oldukça ciddi ve büyük bir turnuva olacak, artık tüm dikkatimi bu turnuvaya vereceğim;
Eksiklerin değerlendirilmesi: Aktau'daki müsabakalar benim için önemli bir sınav görevi gördü; hazırlık seviyemin ne durumda olduğunu, neleri değiştirmem ve neler üzerinde çalışmam gerektiğini gördüm», dedi Keldiyorova.
Aktau'daki altın yol: Rakipler mağlup edildi
17-18 Ekim tarihlerinde Turar Joldibayev anısına düzenlenen açık Asya kupasında Diyora, -52 kg sıkletinde mücadele etti:
Eleme aşaması: Özbek şampiyon, ilk turlarda ev sahibi Kazakistan milli takımının iki temsilcisini güvenli bir şekilde mağlup etti;
Finalde erken zafer: Final mücadelesinde Azerbaycanlı sporcu Farida Mirzayeva'ya karşı tatamiye çıkan Keldiyorova, rakibini erken mağlup ederek Aktau Asian Open 2026 şampiyonu oldu.
Aktau'daki bu altın madalya Diyora Keldiyorova'nın yaklaşan dünya ve kıta çapındaki en büyük turnuvalara, özellikle de bir sonraki Olimpiyatlara hazırlığının üst düzeyde olduğunu gösterdi.
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