Diyora Keldiyorova Aktau'daki zaferinin ardından bir sonraki büyük planını açıkladı

Kazakistan'ın Aktau şehrinde düzenlenen Aktau Asian Open 2026 turnuvasında rakipsiz kalarak altın madalyayı kazanan Olimpiyat şampiyonu Diyora Keldiyorova büyük spora dönüşünün ardından bir sonraki büyük planlarını açıkladı.

İki yıllık annelik arasından sonra katıldığı ilk resmi turnuvada kürsüye çıkan Özbek judocu, bu ayın sonunda BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek prestijli Grand Slam turnuvasına katılma niyetinde olduğunu belirtti.

Zaferin ardından sporcu, duygularını ve hazırlık sürecini şu sözlerle değerlendirdi:

Beklenmedik sonuç ve mutluluk: «İki yıllık aradan sonra tekrar tatamiye dönüp altın madalya kazandığım için çok mutluyum. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kadar hızlı bir sonuç beklemiyordum ama çok memnunum;

Abu Dabi Grand Slam hedefi: Şimdi ay sonunda muhtemelen Abu Dabi'deki Grand Slam turnuvasına katılacağım. Bu benim için oldukça ciddi ve büyük bir turnuva olacak, artık tüm dikkatimi bu turnuvaya vereceğim;