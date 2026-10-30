Diyora Keldiyorova 2 yıllık aradan sonraki mağlubiyetini değerlendirdi

·171·Spor
Diyora Keldiyorova 2 yıllık aradan sonraki mağlubiyetini değerlendirdi

Paris-2024 Yaz Olimpiyat Oyunları şampiyonu, Özbek judo yıldızı Diyora Keldiyorova uzun süren bir aradan sonra ilk kez uluslararası arenaya döndü. Dünyanın en prestijli müsabakalarından biri olan Grand Slam turnuvasındaki katılımının ardından şampiyon sporcu, mindere dönüşü ve beklenmedik mağlubiyeti hakkında hayranlarına seslendi.

İki yıl üç aylık uzun bir aradan sonra Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) bayrağı altındaki resmi bir müsabakaya adım atan sporcumuz, bu sınavın ona yeni güç ve dersler vereceğini vurguladı.

Grand Slam müsabakalarının kroniği

Turnuva boyunca Diyora Keldiyorova aşağıdaki aşamalardan geçti:

  • Güvenli başlangıç: İlk turda Olimpiyat şampiyonu, Meksikalı rakibine karşı tatamiye çıktı ve yüksek becerisiyle galibiyeti elde etti;

  • İkinci turdaki engel: Müsabakanın bir sonraki turunda karşısına güçlü rakiplerden biri olan İsrailli Gefen Primo çıktı. Çekişmeli geçen mücadelede Keldiyorova mağlup oldu ve turnuvadaki yolculuğunu noktalamak zorunda kaldı.

«Hatalarımdan ders çıkaracağım»: Diyora'nın samimi açıklaması

Müsabaka sona erdikten sonra Diyora Keldiyorova, sosyal medya hesapları üzerinden duygularını açıkça ifade etti:

«İki yıl üç aylık aradan sonra IJF turnuvalarına tekrar döndüğüm için çok mutluyum! Maalesef bu sefer sonuç beklediğim gibi olmadı. Ancak önümde daha çok iş ve yeni hedefler var. Bugünkü hatalarımdan doğru dersleri çıkaracağım ve kesinlikle daha güçlü döneceğim!

Beni her zaman destekleyen aileme, Özbekistan Judo Federasyonu'na ve tüm değerli vatandaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum!»

Paris tatamilerinde Özbekistan tarihinde ilk kez kadınlar judo branşında Olimpiyat altın madalyasını kazanan Diyora Keldiyorova'nın büyük spora dönüşü, spor camiası tarafından büyük bir cesaret ve yeni zaferlere atılmış önemli bir adım olarak karşılanıyor.

Diyora KeldiyorovaParis-2024Grand SlamÖzbekistan Judo FederasyonuJudo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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