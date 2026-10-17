Diyora Keldiyorova Aktau'daki turnuvada altın madalyayı nasıl kazandı? (video)

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tarih yazarak Özbek sporunun yeni sembolü haline gelen Diyora Keldiyorova iki yıl aradan sonra büyük tatamiye başarılı bir dönüş yaptı.

Kazakistan'ın Aktau şehrinde düzenlenen prestijli uluslararası turnuvaya katılan sporcumuz, tüm rakiplerine karşı aldığı net galibiyetlerle turnuvanın altın madalyasının sahibi oldu.

Finalde erken gelen zafer ve mutlak üstünlük

İki yıllık araya rağmen, Diyora Keldiyorova müsabakanın ilk dakikalarından itibaren en üst düzey formunu ve şampiyonluk ruhunu koruduğunu kanıtladı:

Rakipler üzerinde kontrol: Özbek judocu, eleme turlarında rakiplerine hiçbir şans tanımayarak özgüvenli bir şekilde final mücadelesine ulaştı;

Azerbaycanlı rakip mağlup edildi: Final karşılaşmasında sporcumuz, Azerbaycan temsilcisine karşı tatamiye çıktı, rakibini erken pes ettirerek podyumun en üst basamağına yerleşti;

Yeni döngüye parlak başlangıç: Bu zaferle dönüş, Keldiyorova'nın bir sonraki uluslararası müsabakalara ve gelecekteki Olimpiyatlara doğru attığı sağlam ve cesur bir adım oldu.

Paris zaferinden Aktau podyumuna: Efsanenin devamı

Diyora Keldiyorova'nın bu dönüşü spor kamuoyu tarafından boşuna büyük bir ilgiyle karşılanmadı:

Paris'teki mucize: Tam iki yıl önce Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda dört kez dünya şampiyonu olan yenilmez Japon Uta Abe'yi mağlup ederek dünya spor camiasını sarsmış ve sonunda Özbekistan tarihinde judo branşında ilk kadın Olimpiyat şampiyonu olmuştu;

Uzun ara ve zafer: Olimpiyat sonrası aradan sonra katıldığı ilk resmi müsabakada altın madalya kazanması, onun gerçek şampiyonluk karakterini bir kez daha ortaya koydu.

Diyora Keldiyorova'nın zafer yürüyüşü, Özbek kadın sporunun dünya sahnesindeki prestijinin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtladı.