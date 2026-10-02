Muzaffarbek To‘raboyev yeniden Asya şampiyonu: Ev sahibi sporcu mağlup edildi

·3·Spor
Muzaffarbek To‘raboyev yeniden Asya şampiyonu: Ev sahibi sporcu mağlup edildi

Aichi–Nagoya-2026 Asya Oyunları'nda Özbekistan delegasyonu hanesine bir altın madalya daha eklendi. Judo milli takımımızın üyesi Muzaffarbek To‘raboyev, +100 kg sıkletinde şampiyonluğa ulaştı.

Final mücadelesinde sporcumuz, ev sahibi Japonya temsilcisine karşı tatamiye çıktı. Rakibini mağlup eden To‘raboyev, Aichi–Nagoya-2026 Asya Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Finalde ev sahibi sporcu bile To‘raboyev'i durduramadı

+100 kg sıkletindeki şampiyonluk finalinde Muzaffarbek To‘raboyev için ne rakip sahası ne de ev sahibinin taraftar desteği bir engel teşkil edebildi.

Özbek judocu, final müsabakasını kazanarak podyumun en üst basamağına yerleşti.

Muzaffarbek To‘raboyev, Aichi–Nagoya-2026'da Özbekistan'a bir altın madalya daha kazandırdı.

To‘raboyev, iki kez Asya Oyunları şampiyonu

Bu şampiyonluk Muzaffarbek To‘raboyev için özel bir öneme sahip.

Sporcumuz böylece ikinci kez Asya Oyunları şampiyonu oldu. Daha önceki Asya Oyunları'nda da kendi sıkletinde altın madalya kazanmıştı.

To‘raboyev artık koleksiyonuna Aichi–Nagoya-2026 Asya Oyunları'nın altın madalyasını da ekledi.

Özbek judosundan bir büyük başarı daha

To‘raboyev'in şampiyonluğu, Özbek judosu için de bir başka önemli sonuç oldu.

Asya Oyunları'nın en ağır sıkletlerinden birinde tatamiye çıkan sporcumuz, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Böylece Muzaffarbek To‘raboyev, Aichi–Nagoya-2026'da Özbekistan'ı başarıyla temsil ederek delegasyonumuza bir altın madalya daha kazandırdı.

Bilgi notu: Bu haber Özbekistan Cumhuriyeti Spor Bakanlığı tarafından bildirilmiştir.

Muzaffarbek To‘raboyevAichi–Nagoya-2026 Asya OyunlarıÖzbekistan JudosuÖzbekistan Spor BakanlığıJudo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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