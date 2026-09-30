Altına bir adım: Abdurahim Nutfulloyev Aichi–Nagoya'da gümüş madalya kazandı

Aichi–Nagoya'da Özbekistan delegasyonu bir madalya daha kazandı. Judo branşında –66 kilogram kategorisinde mücadele eden Abdurahim Nutfulloyev finale kadar yükseldi ve sonunda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Final müsabakasında temsilcimiz, Moğolistanlı Yolk Kazirbek'e mağlup oldu ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Bu gelişme, Özbekistan Cumhuriyeti Spor Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Finaldeki belirleyici maç

–66 kilogram kategorisindeki final, Nutfulloyev için Asya Oyunları'ndaki en önemli mücadele oldu. Şampiyonluk için Moğolistan temsilcisi Yolk Kazirbek'e karşı tatamiye çıktı.

Ancak bu kez rakibi üstün geldi. Sonuç olarak Nutfulloyev, altın madalyaya bir adım kala gümüş madalya ile yetinmek zorunda kaldı.

Özbek judosuna bir ödül daha

Nutfulloyev'in elde ettiği sonuç, Aichi–Nagoya'da Özbek judosu için kazanılan yeni bir başarı oldu.

Finale kadar gösterdiği başarılı performansın ardından temsilcimiz, podyumun ikinci basamağında yer aldı ve Özbekistan hanesine değerli bir madalya daha ekledi.

Abdurahim Nutfulloyev — Asya Oyunları gümüş madalya sahibi!

Aichi ve Nagoya'daki müsabakalar devam ediyor. Özbek sporcular önümüzdeki günlerde birçok madalya için daha mücadele edecek. Nutfulloyev'in gümüş madalyası ise bugünün sevindirici sonuçlarından biri oldu.