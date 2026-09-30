Altına bir adım: Abdurahim Nutfulloyev Aichi–Nagoya'da gümüş madalya kazandı

·7·Spor
Altına bir adım: Abdurahim Nutfulloyev Aichi–Nagoya'da gümüş madalya kazandı

Aichi–Nagoya'da Özbekistan delegasyonu bir madalya daha kazandı. Judo branşında –66 kilogram kategorisinde mücadele eden Abdurahim Nutfulloyev finale kadar yükseldi ve sonunda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Final müsabakasında temsilcimiz, Moğolistanlı Yolk Kazirbek'e mağlup oldu ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Bu gelişme, Özbekistan Cumhuriyeti Spor Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Finaldeki belirleyici maç

–66 kilogram kategorisindeki final, Nutfulloyev için Asya Oyunları'ndaki en önemli mücadele oldu. Şampiyonluk için Moğolistan temsilcisi Yolk Kazirbek'e karşı tatamiye çıktı.

Ancak bu kez rakibi üstün geldi. Sonuç olarak Nutfulloyev, altın madalyaya bir adım kala gümüş madalya ile yetinmek zorunda kaldı.

Özbek judosuna bir ödül daha

Nutfulloyev'in elde ettiği sonuç, Aichi–Nagoya'da Özbek judosu için kazanılan yeni bir başarı oldu.

Finale kadar gösterdiği başarılı performansın ardından temsilcimiz, podyumun ikinci basamağında yer aldı ve Özbekistan hanesine değerli bir madalya daha ekledi.

Abdurahim Nutfulloyev — Asya Oyunları gümüş madalya sahibi!

Aichi ve Nagoya'daki müsabakalar devam ediyor. Özbek sporcular önümüzdeki günlerde birçok madalya için daha mücadele edecek. Nutfulloyev'in gümüş madalyası ise bugünün sevindirici sonuçlarından biri oldu.

Abdurahim NutfulloyevAichi–NagoyaAsya OyunlarıÖzbekistanJudo
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Diyora Keldiyorova tatamiye dönüyor: tarih ve turnuva belli olduDiyora Keldiyorova tatamiye dönüyor: tarih ve turnuva belli olduDün 17:24Özbekistan'ın madalya sayısı 34'e ulaştı: Bir sonraki gümüş madalya kime gitti?Özbekistan'ın madalya sayısı 34'e ulaştı: Bir sonraki gümüş madalya kime gitti?26 Eylül 12:58Arina Tanatmisheva Aichi-Nagoya'da bir gümüş madalya daha kazandıArina Tanatmisheva Aichi-Nagoya'da bir gümüş madalya daha kazandı26 Eylül 12:53Aichi-Nagoya'da Özbekistan'ın uluslararası spor arenasında önemli görüşmeleriAichi-Nagoya'da Özbekistan'ın uluslararası spor arenasında önemli görüşmeleri26 Eylül 17:47Akbar Djuraev'den tarihi sonuç: altın madalya ve birçok yeni rekorAkbar Djuraev'den tarihi sonuç: altın madalya ve birçok yeni rekorDün 12:12Samariddin Qo‘chqorov Tacik rakibini yenerek bronz madalya kazandıSamariddin Qo‘chqorov Tacik rakibini yenerek bronz madalya kazandıBugün 18:44
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı