Bir Anda İki İstifa!: Valencia teknik direktör ve genel müdürünü kovdu

İspanya La Liga'da sezonun daha başında ciddi bir yönetim krizi patlak verdi ve İspanyol futbolunun devlerinden Valencia'da büyük bir temizlik başladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan acil açıklamaya göre, kulüp yönetimi teknik direktör Carlos Corberan ve genel müdür Ron Gourlay ile olan sözleşmeleri eş zamanlı olarak feshetti. Bu kesin karar, takımın yeni sezona felaket ve utanç verici başlangıcı üzerine alındı.

Beş hafta sonunda sadece bir puan toplayarak puan tablosunun en dibine, 20. sıraya gerileyen 'Yarasalar'ın bu denli düşüşü taraftarların büyük tepkisine yol açmıştı. Takımı bu ağır çukurdan çıkarmak için geçici teknik direktör olarak Oscar Sanchez atandı.

Peki, 2024 yılı sonunda göreve başlayan 43 yaşındaki Corberan neden takımı ayakta tutamadı, Valencia'nın 5 maçta sadece bir gol atıp kalesinde 10 gol görmesinin arkasında yatan eksiklikler neler ve kulübü Segunda'ya düşme tehlikesinden kim kurtarabilir?

Bir anda iki istifa: Teknik direktör ve genel müdür aynı anda gitti

Mestalla'da yönetim düzeyinde yaşanan köklü değişikliklerin kapsamı:

İki yöneticinin görevden alınması: Kulüp, başarısızlıklar için sadece teknik direktör Carlos Corberan'ı değil, genel müdür Ron Gourlay'i de sorumlu tutarak sözleşmeleri derhal feshetti;

Corberan döneminin sonu: 43 yaşındaki İspanyol teknik adam Valencia'yı 2024 Aralık ayından beri yönetiyordu ancak sonuçlar iyileşmeyince kendisiyle yollar ayrıldı;

Geçici yönetim: Kulüp yeni bir kalıcı uzman bulana kadar takımın yönetimi resmen Oscar Sanchez'e devredildi.

Felaket başlangıç: 5 maç, 1 puan ve sonuncu 20. sıra

Valencia'nın 2026/2027 La Liga sezonundaki istatistikleri gerçekten korkunç bir hal aldı:

Tablonun en dibinde: Yarasalar ilk 5 haftada sadece 1 puan toplayabildi ve La Liga'nın 20. sırasına çakılı kaldı;

Hücumda kuraklık: Oynanan beş karşılaşmada takımın forvetleri rakip kalelere sadece 1 gol atabildi;

Savunmada dağınıklık: Rakip kalelere yol bulamayan Valencia savunması, kalesinde 10 gol görerek ligin en zayıf savunma hatlarından biri haline geldi.

Oscar Sanchez'e ağır görev: Valencia krizden çıkabilecek mi?

Efsanevi kulüp son yılların en ağır sınav döneminden geçiyor:

Krizi kontrol altına alma sınavı: Geçici hoca Oscar Sanchez'in omuzlarına, soyunma odasındaki karamsarlığı dağıtmak ve savunma hattını düzene sokmak görevi düşüyor;

Taraftar öfkesi ve yönetime baskı: Peter Lim yönetimine karşı tepkilerin arttığı bir dönemde yeni bir genel müdür ve isim yapmış bir teknik direktör adayı bulmak kolay olmayacak;

Segunda tehlikesi: Eğer kısa sürede puanlar toplanmaya başlanmazsa, İspanyol futbol tarihinin en başarılı takımlarından biri alt lige düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Valencia'daki bu art arda istifalar, modern La Liga'da isim veya tarihin değil, sadece pratik sonuçların teknik direktörlerin kaderini belirlediğini bir kez daha gösterdi.

Sizce Carlos Corberan ve genel müdürün aynı anda görevden alınması Valencia'yı krizden kurtarmaya yardımcı olacak mı, yoksa sorun kulüp sahiplerinin politikasında mı? Yarasalar'ı bu zor durumdan çıkarmak için hangi deneyimli teknik direktör gelmeli? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin ve İspanyol futbolundaki bu sansasyonel değişikliklerin analizini tüm futbolseverlerle ve sevdiklerinizle paylaşın!