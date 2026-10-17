Nico Williams'ın menajeri Barcelona transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı

Athletic Bilbao ve İspanya milli takımının yıldızı Nico Williams'ın menajeri Felix Tainta , futbolcunun 2025 yazında Katalan kulübü Barcelona'ya gerçekleşmeyen sansasyonel transferinin perde arkasını açıkladı.

Goal.com ’a röportaj veren futbol menajeri, müzakerelerin hangi noktada tıkandığını ve Katalan devinin teklifinin neden reddedildiğine açıklık getirdi.

Felix Tainta, müzakere süreci ve Barcelona'nın finansal ve kayıt sorunları hakkında şu önemli noktalara değindi:

Garantilerin eksikliği: Katalanlar tarafından oyuncunun kaydı ve sahaya çıkması konusunda kesin garantiler verilmediği için anlaşmadan vazgeçildi. «O profesyonel bir futbolcu. Eğer bir sorununuz varsa, bu beni etkilememeli. Böyle bir garanti olmayınca fikrimizi değiştirmek zorunda kaldık».

«Formula 1» benzetmesi: «Nico, oyun süresinden mahrum kalma riskini alamazdı. Bu bir “Formula 1”. Eğer size geliyorsam, sorunlarınıza katlanmak zorunda değilim. Barcelona'ya tam olarak bunu açıkladım», dedi Tainta;

Açık iletişim ve Athletic'in bilgilendirilmesi: Menajer, müzakerelerin her aşamasında Athletic yönetimini düzenli olarak bilgilendirdi; bu durum Bilbao kulübünün hoşuna gitmese bile şeffaflık korundu;

Menajer, Nico Williams'ın geleceğe bakışını ve sözleşme yenileme sürecini şöyle açıkladı:

Yüksek hedefler ve fırsatların sınırı: Nico büyük hedefleri olan bir futbolcu olduğu için ayrılma seçeneğini ciddi şekilde düşündü. Çünkü Athletic'in potansiyelinin sınırlı olduğu, onların Şampiyonlar Ligi veya La Liga'yı kazanamayacağı bilinen bir gerçek;

Kararın değişmesi: Diğer seçeneklerin tüm sonuçları analiz edilip mantıklı olmadığı anlaşıldığında, menajer futbolcuya Athletic ile uzun vadeli bir anlaşma imzalamasını önerdi ve Williams bunu kabul etti;