Gerçek bir hezimet: Barcelona, Valencia kalesine 5 gol gönderdi

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Gerçek bir hezimet: Barcelona, Valencia kalesine 5 gol gönderdi

İspanya La Liga'nın 4. haftasında deplasmanda Valencia'ya konuk olan son şampiyon Barcelona, rakibine hiçbir şans tanımadı. Mestalla Stadyumu'nda oynanan mücadele, Katalan ekibinin mutlak üstünlüğüyle geçti ve 5-0'lık farklı bir galibiyetle sona erdi. Bu zaferle birlikte Hansi Flick'in öğrencileri puanını 12'ye yükselterek ligde zirveye yerleşti. Valencia ise sadece 1 puanla son sıraya geriledi.

Katalan gençlerinin Mestalla'daki resitali: Yamal ve Fermin şovu

Karşılaşma Barcelona'nınşiddetli ataklarıyla başladı. Henüz 6. dakikada takımın yükselen yıldızı Lamine Yamal perdeyi açan golü kaydetti. Barcelona'nınbaskısı ilk yarıda net bir şekilde hissedildi ve 22. dakikada Fermin Lopez takımının ikinci golünü attı. Fermin bugünkü maçta sadece gol atmakla kalmadı, aynı zamanda iki asist yaparak maçın en iyi oyuncularından biri oldu.

Hezimet ve yeni transferlerin etkisi: Olmo'nun ilk maçı

İkinci yarıda Barcelona baskısını daha da artırdı. 50. dakikada Raphinha skoru 3-0'a getirdi. Sahada tam bir hakimiyet kuran Katalan ekibinde 75. dakikada Fermin Lopez'in yerine yeni transfer Dani Olmo oyuna dahil oldu. Bu değişiklik oyunun son bölümüne daha fazla tempo kattı. 79. dakikada Pedri ağları havalandırırken, maçın son noktasını 84. dakikada yine Lamine Yamal koydu; genç yıldız, Dani Olmo'nun pasını gole çevirerek duble yaptı. Dani Olmo'nun sadece 15 dakikada iki asist yaparak takıma ne kadar çabuk uyum sağladığı dikkatlerden kaçmadı.

Puan durumundaki keskin fark ve mağlubiyetin acısı

Bu galibiyetin ardından Barcelona, 4 maçta 12 puan toplayarak La Liga'da liderliği ele geçirdi. Son şampiyonlar, sezona çok güçlü bir başlangıç yaptıklarını ve unvanlarını korumaya hazır olduklarını bir kez daha kanıtladılar. Valencia için ise sezonun başlangıcı tam bir felakete dönüşüyor; 4 maç sonunda sadece 1 puan ve 20. sıra. Mestalla'daki taraftarlar, takımlarının bu zayıf oyunundan duydukları memnuniyetsizliği dile getirdiler.

La Liga. 4. Hafta. Maç istatistikleri ve kadrolar

Valencia — Barcelona 0:56 Eylül, Mestalla

Goller: Yamal (6, 84), Fermin (22), Raphinha (50), Pedri (79).

Valencia: Dimitrievski, Maffeo (Elliot, 54), Martinez, Diakhaby (Cordoba, 62), Pepelu (Tarrega, 54), Vazquez (Gaya, 54), Otorbi (Duro, 76), Ugrinich, Dieng, Guerra (Sato, 62), Danjuma.

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia (Kounde, 29), Cubarsi (Christensen, 62), Martin, Espart, Rodri (Bernal, 62), Pedri (Jesus, 81), Fermin (Olmo, 75), Yamal, Gordon (Adeyemi, 62), Raphinha.

Sarı kartlar: Cubarsi (45+3), Rodri (47), Fermin (65), Martinez (81).

Sizce Barcelona'nın bu sezonki güçlü başlangıcı, takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacağının bir göstergesi mi? Dani Olmo'nun Barcelona taktiğine bu kadar hızlı uyum sağlamasını neye bağlıyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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