İspanya'da sürpriz sonuç: Valencia deplasmanda hezimete uğradı
İspanya La Liga'nın 3. haftasında oynanan heyecan verici mücadelede Deportivo, sahasında Valencia'yı konuk etti. Çekişmeli ve tempolu geçen karşılaşma, ev sahibinin 3-1'lik net ve ikna edici galibiyetiyle sona erdi.
Deportivo forması giyen tecrübeli yıldız forvet Pierre-Emerick Aubameyang, bir kez daha skorer kimliğiyle ön plana çıkarak takımının kritik üç puanı hanesine yazdırmasında büyük rol oynadı.
4 golün atıldığı dramatik mücadelenin kronolojisi
Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren gollerle başladı:
Ev sahibinden hızlı baskı: 13. dakikada Tarrega skoru açarak Deportivo'yu öne geçirdi;
Aubameyang'ın ustalığı: Sadece 4 dakika sonra, 17. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang rakip ağları sarsarak skoru 2-0'a getirdi;
Valencia'nın cevabı: 26. dakikada 'Yarasalar' adına Umar Sadiq bir gol bularak umutları tazeledi (2-1);
Mouctar'dan son nokta: İkinci yarının 59. dakikasında Mouctar'ın attığı gol, Deportivo'nun galibiyetini perçinledi.
Puan durumundaki son vaziyet
Bu galibiyet, takımların La Liga puan durumundaki yerlerini önemli ölçüde etkiledi:
Deportivo: Puanını 5'e yükselterek ligde 7. sıraya yerleşti;
Valencia: Sezona zorlu bir başlangıç yapan ekip, 1 puanla 17. sırada kaldı.
Maç raporu ve kadrolar
La Liga. 3. Hafta
Deportivo — Valencia 3:1
Goller: Tarrega (13), Aubameyang (17), Mouctar (59) — Sadiq (26).
Deportivo: Riquelme, Javi (Jonathan, 83), Nubi, Ede, Giacomo, Luismi (Yeremay, 73), Rodriguez (Ten, 64), Amatucci, Soriano (Altimira, 73), Aubameyang, Bille (Miguel, 83).
Valencia: Dimitrievski, Martinez (Raba, 82), Mouctar, Tarrega, Rioja (Danjuma, 60), Vazquez, Ugrinic, Pepelu (Aliu, 66), Sato (Otorbi, 60), Guerra (Duro, 60), Sadiq.
…