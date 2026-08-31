İspanya'da sürpriz sonuç: Valencia deplasmanda hezimete uğradı

·6·Spor
İspanya'da sürpriz sonuç: Valencia deplasmanda hezimete uğradı

İspanya La Liga'nın 3. haftasında oynanan heyecan verici mücadelede Deportivo, sahasında Valencia'yı konuk etti. Çekişmeli ve tempolu geçen karşılaşma, ev sahibinin 3-1'lik net ve ikna edici galibiyetiyle sona erdi.

Deportivo forması giyen tecrübeli yıldız forvet Pierre-Emerick Aubameyang, bir kez daha skorer kimliğiyle ön plana çıkarak takımının kritik üç puanı hanesine yazdırmasında büyük rol oynadı.

4 golün atıldığı dramatik mücadelenin kronolojisi

Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren gollerle başladı:

  • Ev sahibinden hızlı baskı: 13. dakikada Tarrega skoru açarak Deportivo'yu öne geçirdi;

  • Aubameyang'ın ustalığı: Sadece 4 dakika sonra, 17. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang rakip ağları sarsarak skoru 2-0'a getirdi;

  • Valencia'nın cevabı: 26. dakikada 'Yarasalar' adına Umar Sadiq bir gol bularak umutları tazeledi (2-1);

  • Mouctar'dan son nokta: İkinci yarının 59. dakikasında Mouctar'ın attığı gol, Deportivo'nun galibiyetini perçinledi.

Puan durumundaki son vaziyet

Bu galibiyet, takımların La Liga puan durumundaki yerlerini önemli ölçüde etkiledi:

  • Deportivo: Puanını 5'e yükselterek ligde 7. sıraya yerleşti;

  • Valencia: Sezona zorlu bir başlangıç yapan ekip, 1 puanla 17. sırada kaldı.

Maç raporu ve kadrolar

  • La Liga. 3. Hafta

  • Deportivo — Valencia 3:1

  • Goller: Tarrega (13), Aubameyang (17), Mouctar (59) — Sadiq (26).

  • Deportivo: Riquelme, Javi (Jonathan, 83), Nubi, Ede, Giacomo, Luismi (Yeremay, 73), Rodriguez (Ten, 64), Amatucci, Soriano (Altimira, 73), Aubameyang, Bille (Miguel, 83).

  • Valencia: Dimitrievski, Martinez (Raba, 82), Mouctar, Tarrega, Rioja (Danjuma, 60), Vazquez, Ugrinic, Pepelu (Aliu, 66), Sato (Otorbi, 60), Guerra (Duro, 60), Sadiq.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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