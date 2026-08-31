İspanya'da sürpriz sonuç: Valencia deplasmanda hezimete uğradı

İspanya La Liga'nın 3. haftasında oynanan heyecan verici mücadelede Deportivo, sahasında Valencia'yı konuk etti. Çekişmeli ve tempolu geçen karşılaşma, ev sahibinin 3-1'lik net ve ikna edici galibiyetiyle sona erdi.

Deportivo forması giyen tecrübeli yıldız forvet Pierre-Emerick Aubameyang, bir kez daha skorer kimliğiyle ön plana çıkarak takımının kritik üç puanı hanesine yazdırmasında büyük rol oynadı.

4 golün atıldığı dramatik mücadelenin kronolojisi

Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren gollerle başladı:

Ev sahibinden hızlı baskı: 13. dakikada Tarrega skoru açarak Deportivo'yu öne geçirdi;

Aubameyang'ın ustalığı: Sadece 4 dakika sonra, 17. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang rakip ağları sarsarak skoru 2-0'a getirdi;

Valencia'nın cevabı: 26. dakikada 'Yarasalar' adına Umar Sadiq bir gol bularak umutları tazeledi (2-1);

Mouctar'dan son nokta: İkinci yarının 59. dakikasında Mouctar'ın attığı gol, Deportivo'nun galibiyetini perçinledi.

Puan durumundaki son vaziyet

Bu galibiyet, takımların La Liga puan durumundaki yerlerini önemli ölçüde etkiledi:

Deportivo: Puanını 5'e yükselterek ligde 7. sıraya yerleşti;

Valencia: Sezona zorlu bir başlangıç yapan ekip, 1 puanla 17. sırada kaldı.

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