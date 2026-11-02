Athletic Bask derbisinde irade gösterdi, Valencia ise sansasyon yarattı
İspanya La Liga'nın 11. haftasında oynanan karşılaşmalar, sürpriz sonuçlar ve ezeli derbideki kıran kırana mücadele ile akıllarda kaldı.
Bilbao'da gerçekleşen ünlü Bask derbisinde Athletic kulübü, sahasında Real Sociedad takımını 2-1 mağlup etti. Haftanın ikinci maçında ise düşme hattında bulunan Valencia, ilk beş içerisindeki Elche deplasmanından altın değerinde 3 puanla döndü.
San Mames'te Bask savaşı: Belirleyici penaltı ve Inaki'nin ustalığı
Bilbao'daki mücadelenin kaderi daha ilk yarıda belli oldu:
Williams'tan hızlı gol (14. dakika): Athletic'in yıldızı Inaki Williams, 14. dakikada skoru açarak San Mames Stadyumu'nu ayağa kaldırdı — 1-0;
Sucic'in cevabı (30. dakika): Pes etmeye niyeti olmayan San Sebastian ekibi, yarım saat sonunda Luka Sucic'in isabetli vuruşuyla tabeladaki dengeyi sağladı — 1-1;
İlk yarının sonundaki nokta (45+2. dakika): Devre arasına girilirken hakem konuk ekip lehine penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktaya gelen Alex Berenguer soğukkanlılıkla topu ağlara göndererek ev sahibine 2-1'lik önemli galibiyeti getirdi.
Valencia'dan deplasmanda cesaret: Sadiq'in tek golü
Puan durumunun 19. sırasında tehlikeli bölgede yer alan Valencia, deplasmanda ilk beş adayı Elche karşısında zorlu bir sınav verdi:
69. dakikaya kadar iki takım da başa baş bir mücadele sergilese de, Nijeryalı forvet Umar Sadiq yakaladığı uygun fırsatı gole çevirerek konuk ekibi öne geçirdi;
Bu tek gol, "Yarasalar"a 1-0'lık değerli bir deplasman galibiyeti kazandırdı ve puanlarını 9'a yükseltti.
Maçların resmi sonuçları:
Athletic — Real Sociedad 2-1
Goller: Inaki Williams 14, Alex Berenguer 45+2 (pen.) — Luka Sucic 30.
Elche — Valencia 0-1
Gol: Umar Sadiq 69.
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