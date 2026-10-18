“Bu kadar ünlü olduğumu düşünmemiştim”: Diyora Keldiyorova duygularını paylaştı

Kazakistan'ın Aktau şehrinde düzenlenen Aktau Asian Open 2026 uluslararası turnuvasında podyumun zirvesine çıkan judo Olimpiyat şampiyonu Diyora Keldiyorova yarışmadaki zaferinin ardından yerel halkın kendisine gösterdiği yoğun ilgi ve samimi sevgiden duyduğu heyecanı dile getirdi.

Kazakistan'ın Sportz.kz yayınına röportaj veren ünlü Özbek sporcu, komşu ülkede kendini evindeymiş gibi rahat ve huzurlu hissettiğini özellikle belirtti.

Olimpiyat şampiyonu, yarışma günlerinde şehirde gezerken yaşadığı ilginç ve unutulmaz anları şöyle anımsadı:

Kafede beklenmedik karşılaşma: «Çok hoş bir duygu! Doğrusunu söylemek gerekirse, sporla ilgisi olmayan sıradan insanların bile beni tanıyacağını hiç düşünmemiştim. Geçen gün bir kafeye gittik ve orada herkes birden beni tanıdı, hepsi benimle fotoğraf çektirmek istedi;

Büyük onur ve mutluluk: Kazakistan'da bu kadar ünlü olduğumu beklemiyordum. Bu sevgi ve saygı benim için büyük bir onur, çok mutlu oldum;