“Bu kadar ünlü olduğumu düşünmemiştim”: Diyora Keldiyorova duygularını paylaştı

·79·Spor
“Bu kadar ünlü olduğumu düşünmemiştim”: Diyora Keldiyorova duygularını paylaştı

Kazakistan'ın Aktau şehrinde düzenlenen Aktau Asian Open 2026 uluslararası turnuvasında podyumun zirvesine çıkan judo Olimpiyat şampiyonu Diyora Keldiyorova yarışmadaki zaferinin ardından yerel halkın kendisine gösterdiği yoğun ilgi ve samimi sevgiden duyduğu heyecanı dile getirdi.

Kazakistan'ın Sportz.kz yayınına röportaj veren ünlü Özbek sporcu, komşu ülkede kendini evindeymiş gibi rahat ve huzurlu hissettiğini özellikle belirtti.

«Spordan uzak insanlar bile tanıdı»: Diyora'nın samimi itirafı

Olimpiyat şampiyonu, yarışma günlerinde şehirde gezerken yaşadığı ilginç ve unutulmaz anları şöyle anımsadı:

  • Kafede beklenmedik karşılaşma: «Çok hoş bir duygu! Doğrusunu söylemek gerekirse, sporla ilgisi olmayan sıradan insanların bile beni tanıyacağını hiç düşünmemiştim. Geçen gün bir kafeye gittik ve orada herkes birden beni tanıdı, hepsi benimle fotoğraf çektirmek istedi;

  • Büyük onur ve mutluluk: Kazakistan'da bu kadar ünlü olduğumu beklemiyordum. Bu sevgi ve saygı benim için büyük bir onur, çok mutlu oldum;

  • Evimdeki gibi misafirperverlik: Kazakistan'da beni son derece sıcak ve açık yüreklilikle karşıladılar. Kendimi sanki kendi evimde, yakınlarımın arasındaymışım gibi hissettim», dedi Keldiyorova.

Aktau'da altın zafer ve tarihi dönüş

Aktau Asian Open 2026 turnuvası Diyora Keldiyorova'nın profesyonel kariyerinde yeni ve parlak bir sayfa açtı:

  • -52 kg sıkletinde mutlak üstünlük: Sporcumuz tüm eleme maçlarında güvenli bir performans sergileyerek final aşamasına ulaştı;

  • Finalde net galibiyet: Final mücadelesinde Azerbaycan milli takımı temsilcisi Farida Mirzayeva'ya karşı tatamiye çıkan Diyora, rakibini erken pes ettirerek altın madalyanın sahibi oldu;

  • 2 yıllık araya nokta: Bu turnuva, sporcunun uzun bir aradan sonra katıldığı ilk resmi yarışma olarak tarihe geçti.

Paris zaferinden annelik mutluluğuna

Bilgi için, Diyora Keldiyorova 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Japonya'nın efsanevi şampiyonu Uta Abe'yi mağlup ederek, Özbekistan tarihinde judoda ilk kadın Olimpiyat şampiyonu olmuştu.

Bu tarihi zaferin ardından spora ara vermiş ve aile hayatında ilk kez annelik mutluluğunu yaşamıştı. İki yılı aşkın bir sürenin ardından büyük tatamiye başarılı dönüşü, uzun yıllar dünya sporunun zirvesinde kalacağının bir göstergesidir.

Diyora KeldiyorovaAktau Asian Open 2026AktauJudoÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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